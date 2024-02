Győztünk!

Mihály Ákos előbb közelről, majd a 8. percben kiugrás után volt eredményes, a szünet előtt pedig Galló Vilmos talált be, miután könnyedén áthámozta magát a védelmen.

2024. február 8. 21:36

Mihály Ákos (j) és a spanyol Jaime de Bonilla a férfi jégkorong olimpiai selejtezősorozat budapesti tornájának első fordulójában játszott Magyarország - Spanyolország mérkőzésén a Tüskecsarnokban 2024. február 8-án. Magyarország-Spanyolország 7-3. MTI/Hegedüs Róbert

A magyar válogatott esélyeshez méltón 7-3-ra legyőzte a spanyol csapatot a budapesti Tüskecsarnokban zajló férfi jégkorong olimpiai selejtezőtorna nyitófordulójában, csütörtökön.



Eredmények, 1. forduló:

Magyarország-Spanyolország 7-3 (3-0, 3-0, 1-3)

gól: Mihály (2., 8.), Galló (19., 24.), Stipsicz (37.), Fejes (40.), Terbócs (59.), illetve Donath (43., 59.), Capillas (46.)

Előzetesen nem kellett tartani a spanyoloktól, a két együttes eddigi nyolc egymás elleni mérkőzését kivétel nélkül a magyarok nyerték, legutóbb 2011-ben 13-1-re. Az első harmad ennek megfelelően alakult, Mihály Ákos előbb közelről, majd a 8. percben kiugrás után volt eredményes, a szünet előtt pedig Galló Vilmos talált be, miután könnyedén áthámozta magát a védelmen. A második játékrész elején a spanyolok is veszélyeztették Vay Ádám kapuját, ám a gólokat a hazaiak ütötték: előbb Galló megszerezte saját maga második találatát, majd két védő, Stipsicz Bence és Fejes Nándor sem hibázott.



A záró harmadban váratlanul szépítettek a vendégek, a svéd születésű Dorian Donath tette bele ütőjét a korongba úgy, hogy Vay nem tudott védeni. Három perc múlva rossz csere miatt emberhátrányba kerültek a magyarok, Jaime Capillas pedig a jobb felső sarokba bombázott. Ellaposodott a játék, majd a hajrában előbb Terbócs István cikázott át a védelmen, majd 8 másodperc múlva Donath lábáról pattant be a korong.

A tornáról az első helyezett jut tovább a 2026-os milánói olimpia selejtezőjének következő, utolsó fázisába, amelyet idén augusztus 29. és szeptember 1. között rendeznek három helyszínen. Amennyiben a kvalifikációban a legelőkelőbb helyen kiemelt magyarok jutnak tovább Budapestről, úgy nyár végén Dániában szerepelnek a házigazda, a norvég és a szlovén együttes társaságában. Onnan a legjobb csapat jut ki az olimpiára.

A nemzetközi szövetség (IIHF) megjegyzésében szerepel, hogy ha fehéroroszok nem játszhatnak a nyár végi kvalifikációban, akkor módosulhatnak a selejtezős csoportok, illetve ha az oroszokat sem engedik indulni az olimpián, akkor az ötkarikás beosztás is változhat. A magyarok legutóbb 1964-ben, azaz hatvan éve szerepeltek olimpián.

A torna mindhárom magyar összecsapását közvetíti az M4 Sport. (+FOTÓ)

Korábban:

Japán-Litvánia 6-4 (0-2, 3-1, 3-1)

pénteken játsszák:

Spanyolország-Japán 16.30

Magyarország-Litvánia 20.00

szombaton játsszák:

Litvánia-Spanyolország 16.30

Japán-Magyarország 20.00



MTI