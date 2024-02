A KDNP egyhangúlag támogatja az államelnök-jelölést

Simicskó István a kormánypártok kihelyezett frakcióüléséről tartott sajtótájékoztatón elmondta: a jelölt álláspontjuk szerint kiválóan alkalmas az államfői feladatok ellátására.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) egyhangúlag támogatja Sulyok Tamásnak, az Alkotmánybíróság elnökének jelölését a köztársasági elnöki tisztségre - közölte Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője csütörtökön Balatonalmádiban.

Simicskó István a kormánypártok kihelyezett frakcióüléséről tartott sajtótájékoztatón elmondta: a jelölt álláspontjuk szerint kiválóan alkalmas az államfői feladatok ellátására.



Kitért arra is, hogy a Fidesz-frakcióhoz hasonlóan a KDNP képviselőcsoportja is támogatni fogja a svéd NATO-csatlakozást a hétfői szavazáson. Értékelése szerint a korábban kialakult katonai kapcsolatok, hadiipari együttműködés jó alapot nyújtanak arra, hogy a NATO-ban is együtt dolgozzanak. Üdvözölte, hogy pénteken Magyarországra látogat a svéd miniszterelnök, és megjegyezte, hogy a találkozón nagyon fontos megbeszélések várhatóak.



Fontos, hogy a két ország vezetője leül egymással, rendezi a viszonyt és a jövőbe néző együttműködést alakít ki - hangsúlyozta.



A ratifikálás késlekedését firtató kérdésre azt mondta: Svédországnak semmilyen biztonsági kockázata nem nőtt, az, hogy teljes jogú tag lesz, további garanciákat jelent, de a skandináv ország korábban is együttműködésben állt a NATO-val.



Arról, hogy várható-e megállapodás a svéd Gripen-szerződés meghosszabbításáról, azt mondta: a témát említette Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen, de részletes tájékoztatás nem hangzott el. Bízik benne, hogy Magyarország számára kedvező megállapodásról tárgyalnak majd a felek - folytatta.



Simicskó István a gyermekvédelem területén várható további törvényi szigorításokat frakciója támogatásáról biztosította. Annak minden tételével egyetértenek - közölte.



A frakcióvezető kitért a KDNP által kiemelten fontosnak tartott kormányzati programokra, a családtámogatási rendszer megerősítésére, a gondosóra programra, a nemzetpolitika megerősítésére, az egyházak támogatására. Ezek erősítését a jövőben is fontos prioritásként kezelik - mutatott rá.



Kiemelte még a KDNP javaslatát az energiaitalok kiskorúak számára történő betiltásáról, ilyen jellegű döntés Romániában már megszületett - mondta.



Arra a kérdésre, hogy Bagdy Gábor - korábbi KDNP-s főpolgármester-helyettes - terjesztette fel kitüntetésre a bicskei gyermekotthon pedofíliáért elítélt vezetőjét - azt mondta: a frakció nem foglalkozott az üggyel, Bagdy Gábor korábban megválaszolta ezt a kérdést.



Megjegyezte: érti, hogy a baloldal és médiájának érdeke minél nagyobb körben szétteríteni a felelősséget, de az ügyben meghatározó emberek levonták a szükséges következtetéseket és szavai szerint helyesen döntöttek.



Másik témát érintve szólt arról is, szeretnék, ha az EP-listán Hölvényi György - aki a KDNP delegáltja - továbbra is helyet kapna. A kormánypárti politikus a jövőben is az Európai Néppártban tevékenykedne - jegyezte meg.

Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnökének közleménye köztársaságielnök-jelöltsége kapcsán

"Az Alkotmánybíróság elnökeként ért a megtisztelő jelölés az államfői hivatal betöltésére. Ahogyan jogászként, úgy köztársasági elnökként is elsősorban a jog alapvető értékeit szem előtt tartva tudom a köz javát szolgálni és a nemzet egységét kifejezni.

A köztársaságielnök-jelölést tisztelettel megköszönöm, a jelöltséget elfogadom."

