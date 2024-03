Biden hazugsága, az USA-nagykövet bekéretése

Miniszterhelyettes fogadta az USA-nagykövetet a külügyben: a diplomata nem tudott érdemi megnyilvánulást tenni.

Utoljára frissítve: 2024. március 12. 23:58

2024. március 12. 23:29

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Budapest Balkans Forum részeként megtartott panelbeszélgetésen a Corinthia Hotelben 2024. március 12-én. MTI/Lakatos Péter

Magyarország nem köteles elviselni hazugságokat még az Egyesült Államok elnökétől sem, a kormány ezért bekérette az amerikai nagykövetet Joe Biden előző heti, Orbán Viktor kormányfővel kapcsolatos kijelentései miatt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezetőt az albán kollégájával közös sajtótájékoztatóján megkérdezték Joe Biden amerikai elnök azon megjegyzéséről, miszerint Orbán Viktor kinyilvánította volna, hogy nem hisz a demokráciában.



Erre reagálva leszögezte: "Ilyen hazugságokat nem vagyunk kötelesek elviselni senkitől sem. Még akkor sem, ha az adott személy éppen az Amerikai Egyesült Államok elnöke."



"Miután ez a hazugság elhangzott a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban, a minisztériumba kérettük az Egyesült Államok nagykövetét, aki ma itt is volt, Magyar Levente miniszterhelyettes fogadta, és arra kértük a nagykövetet, hogy mutassa be nekünk az idézetet hellyel és időponttal, ahol a miniszterelnök ezt mondta volna" - tájékoztatott.



"Nyilvánvalóan ilyen kijelentés nem hangzott el, ezért semmifajta érdemi választ nem tudtunk kapni" - tette hozzá.



Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy rendkívüli mértékben megnehezíti a kétoldalú kapcsolatokat a nagykövet megnyilatkozatása, miszerint az a hivatalos amerikai pozíció, hogy "itt, Magyarországon mi diktatúrát építünk", ugyanis ezzel nem a kormányt, hanem az országot sértik meg.



"Mert a miniszterelnök és a kormány nem egy véletlen sorsolás alapján vezeti ezt az országot, hanem az emberek döntése alapján. Négy választást nyertünk meg egymás után, és az emberek kijelölték a kormányzás irányát, amelyet mi végrehajtunk" - fejtette ki.



"Úgyhogy ez nagyon súlyos sértés, kikértük magunknak, bekérettük a nagykövetet, s ez a fajta amerikai elnöki, kormányzati, demokrata adminisztrációbeli gondolkodásmód súlyos teher a kétoldalú kapcsolatainkon" - fűzte hozzá.



A miniszter Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéséről szólva, miszerint a magyar kormány nagyon veszélyes játékot játszik Oroszországgal, azt mondta, hogy ami veszélyes, az maga a háború, minthogy a harcokban emberek halnak meg, ráadásul az eszkaláció kockázata is fennáll.



"És mi nem szeretnénk, ha ez a háború továbbterjedne, mivel mi itt élünk a háború szomszédságában, és ha a háború továbbterjed, akkor annak mi a közvetlen veszélyeztetettjei lennénk. Ezért mi továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy béke legyen a szomszédban" - hangsúlyozta.



"A béke reménye szempontjából a Donald Trump elnökkel folytatott találkozó kifejezetten biztató volt" - vélekedett.



MTI