Hölvényi György: a keresztény-muszlim együttélés támogatása nélkül nincs stabil Szíria

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 25. 13:08

Hölvényi György Azbej Tristannal Szíriában muszlim és keresztény vezetőkkel találkozott, a vallásközi párbeszéd és a társadalmi béke erősítése érdekében.

Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője Szíriából jelentkezett a közösségi oldalán, ahol Azbej Tristan és a Hungary Helps meghívására tartózkodik. A látogatás célja a vallásközi párbeszéd előmozdítása és a muszlim–keresztény együttélés támogatása egy olyan országban, amelyet ma szankciók sújtanak, és ahol milliók elvándorlása után a mindennapi bizonytalanság jellemzi a társadalmat.

A magyar kereszténydemokraták a látogatásuk során az Omajjád nagymecsetben találkoztak Szamír al-Maszrí sejkkel, a mecset elöljárójával, majd Jusszef Abszi melkita görögkatolikus pátriárkával is egyeztettek.

A Patrióták Európáért vallásszabadságért és az egyházakkal, vallási közösségekkel való párbeszédért felelős munkacsoportjának társelnöke szerint ezek a találkozók fontos lépések ahhoz, hogy valódi párbeszéd jöhessen létre a muszlim és keresztény vezetők között.

A politikus hangsúlyozta, hogy a keresztény-muszlim együttélés támogatása nélkül nincs stabil Szíria, és a vallásközi együttműködés nemcsak a társadalmi békéhez járul hozzá, hanem a mindennapi együttélés alapját is jelenti.