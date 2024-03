Magyar politikai egység Erdélyben

2024. március 20. 15:52

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke (b) és Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Erő (MPE) megbízott elnöke választási megállapodást ír alá Kolozsváron 2024. március 20-án. A 2024-ben tartandó négy romániai választásra vonatkozóan az RMDSZ külön-külön megállapodást kötött a két kisebbik erdélyi magyar párttal, az Erdélyi Magyar Szövetséggel (EMSZ) és az MPE-vel, nem született hárompárti egyezmény. MTI/Kiss Gábor

Választási megállapodást kötött a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a két kisebbik erdélyi magyar párttal, az Erdélyi Magyar Szövetséggel (EMSZ) és a Magyar Polgári Erővel (MPE) szerdán Kolozsváron.

A 2024-ben tartandó négy romániai választásra vonatkozóan az RMDSZ külön-külön megállapodást kötött a két kisebbik erdélyi magyar párttal, nem született hárompárti egyezmény. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Zakariás Zoltán EMSZ-elnökkel, illetve Kulcsár-Terza Józseffel, az MPE megbízott elnökével írt alá megállapodást.



A szövetségi elnök sajtónyilatkozatában elmondta: az európai parlamenti (EP) és a romániai parlamenti választáson egységet kell felmutatni az erdélyi magyar közösségnek, míg az önkormányzati választásokon marad a verseny. Az együttműködéssel megtették a szükséges lépéseket ahhoz, hogy az erdélyi magyar közösség 2024-ben a választások győztese legyen. Ez szükséges, de nem elégséges - tette hozzá -, jó mozgósításra van szükség, ugyanis várhatóan magas lesz a részvétel, és a magyar részvétel arányaiban azonos kell legyen a többségivel. "Nekünk az a fontos, hogy eljussunk minden magyar emberhez" - mondta.



A megállapodások értelmében az RMDSZ EP-képviselőjelölti listáján az EMSZ a 4., míg az MPE az 5. helyen indíthatja jelöltjét, és továbbiakat is javasolhat. Az EMSZ Szilágyi Zsoltot javasolja a 4. helyre.



A romániai parlamenti választásokon az RMDSZ listáján befutó helyet biztosítanak a két kisebb magyar párt jelöltjeinek. Az államelnöki választásokról való együttműködésről június 9-e után döntenek.



A június 9-i helyhatósági választásokon Szatmárnémetiben és Szatmár, valamint Maros megyében a két kisebbik magyar párt is az RMDSZ jelöltjeit, míg Marosvásárhelyen Soós Zoltán független polgármesterjelöltet támogatja. A későbbiekben helyi koalíciókról, az együttműködés más módozatairól is döntés születhet a helyi igényeknek megfelelően.



Az EMSZ-szel kötött megállapodás szerint a helyi koalíciókról kétpárti vegyesbizottság dönt, míg az MPE jelöltjei akár felkerülhetnek az RMDSZ önkormányzati képviselőjelölti listáira befutó helyen.



"Azt kérjük mindenkitől, hogy 2024-ben ne hagyjuk, hogy olyan helyzet alakuljon ki, ami a magyar közösséget a kiszolgáltatottság állapotába taszítja. Mi olyan programmal, olyan megoldásokkal jövünk, amelyek az erdélyi magyar közösség számára biztonságot jelentenek, a fejlődésnek a lehetőségét, az identitásának a megerősítését, a szülőföldön való boldogulást" - összegzett az RMDSZ elnöke.



Zakariás Zoltán, az EMSZ elnöke hangsúlyozta, pártja arra törekedett, hogy az erdélyi magyar közösség szavazatait maximalizálni lehessen, illetve a választások után minél erősebb magyar képviselet legyen. "A preambulum rögzíti az elveket, benne van az, hogy a politikai pluralizmust demokratikus értékként tekintik a felek, illetve felismerik és kölcsönösen tiszteletben tartják a politikai közösségek önálló szervezeti identitását" - emelte ki.



Hozzátette: a megállapodás a "helyi szinten verseny, országosan egység" jelszó szellemében született, és az "országos kicsengésű helyek" - ahol összefogás nélkül nehéz lenne megtartani a magyar képviseletet -, bekerültek a szövegbe, a többi helyszínről vegyesbizottság dönt.



Újságírói kérdésre, hogy miért nem hárompárti megállapodás született, Kelemen Hunor elmondta: mivel a tárgyalások külön-külön zajlottak, a megállapodást is külön-külön írták alá, de a cél mindkét esetben ugyanaz: az országos ügyekben egység, az önkormányzatiakban verseny.



Zakariás Zoltán hozzátette, országos ügyekről lévén szó, pártja számára alapvető volt, hogy az RMDSZ-szel állapodjon meg. Elmondta: bátorítják a helyi koalíciókat is, erre megvan a jogi keret.



Kulcsár-Terza József, az MPE megbízott elnöke újságírói kérdésre megerősítette: az EMSZ ellenkezése miatt nem jött létre hárompárti megállapodás, és kötöttek kétpárti egyezményeket. "Ha nemzeti ügyről beszélünk, félre kell tudni tenni a nézeteltéréseket, szerintem ők még nem nőttek fel a feladathoz. Mi sem vagyunk szerelmesek az RMDSZ-be, de tudjuk, hogy a magyarságnak össze kell fognia" - fogalmazott.



Romániában június 9-én tartják az EP- és a helyhatósági választásokat, az államfőválasztás és a parlamenti választások ősszel lesznek.

MTI