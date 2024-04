Emelkedőben a magyar repülőgépgyártás

Varga Mihály pénzügyminiszter (j) és Tarány Gábor István, a kompozit repülőgépeket gyártó Magnus Aircraft Zrt. tulajdonosa a társaság új gyártócsarnokának alapkőletételén 2024. április 5-én. Az 1500 négyzetméteres gyártócsarnok és egy 500 kilowattos napelempark a cég hatmilliárd forintos fejlesztési projektjének részeként épül meg. MTI/Ruprech Judit

Letették pénteken a kompozit repülőgépeket gyártó Magnus Aircraft Zrt. új gyártócsarnokának alapkövét, a létesítmény a cég hatmilliárd forintos fejlesztési projektjének részeként épül meg.

Az eseményen Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta: a csarnok, ahol saját fejlesztésű, négyüléses repülőgépeket gyártanak majd, a "magyar gazdaság egyik ékköve" lehet.



Megjegyezte, a cég kétüléses repülőgépei világszerte keresettek, számos iparágban alkalmazzák őket az erdészettől a határvédelemig. A termékpaletta kiegészül egy négyüléses kisrepülőgéppel, amelynek készül elektromos változata is.



A miniszter kifejtette: a magyar gazdaság az elmúlt tíz évben elsősorban extenzív növekedési pályán volt. Ahhoz hogy nőjenek a jövedelmek és a hozzáadott érték, intenzív korszakba kell lépni. A magyar munkaerőpiac egyre feszesebb, egyre inkább hozzáadott értéknövekedést jelentő beruházásokat kell megvalósítani - mondta.



"Abban bízunk, hogy a magyar versenyképesség, amely export oldalról a 34. helyen van a világgazdaságban, erősödni fog" - jelentette ki a miniszter.



Kiemelte: a fejlesztés hozzájárul a védelmi ipar erősítéséhez is, a Magnus új repülőgépével bővülő nemzetközi piaccal számolhat.



Beszélt arról is, hogy a magyar gazdaságban számos biztató jel van. "Letörtük az inflációt, megőriztünk 4,7 millió magyar munkahelyet, és mára külkereskedelmi mérleg is pozitív" - fogalmazott.



A pénzügyminiszter közölte, újra indul a reálbérek növekedése, és idén van esély a növekedés visszaépítésére, bár a külső környezet ehhez nem lesz elég támogató, mivel a német gazdaság recesszióban van.



Varga Mihály szerint 2024-től a magyar gazdaság visszatérhet egy egyensúlyi, növekedési pályára, "visszafogott jóslatok szerint idén 2,5 százalékos növekedés várható", amiben kulcsszerepe van az olyan vállalatoknak, mint a Magnus Aircraft.



Boros László vezérigazgató közölte, a fejlesztés részeként az 1500 négyzetméteres gyártócsarnok mellett 500 kilowattos napelemparkot is építenek.



Ismertetése szerint a Fusion II. kétüléses gép beilleszkedett a piacra, oktatásra, megfigyelésre, egyéni célokra is használják. A négyüléses repülőgép gyártásához megvásárolták az IL-103 repülőgép licencét, az eredeti tervekből 3D-s modellt készítettek, teljesen kompozit felépítésűre tervezték át, és kidolgozták a gyártási technológia folyamatát.



A 2014-ben alapított cég tavaly nyolcvan embert foglalkoztatott; 2022-ben 538 millió forintos nettó árbevételt ért el. A társaság tavaly félévi közlése szerint 2023-ra pozitív nulla eredményt, míg az idén és a következő években exponenciálisan növekvő árbevétel mellett pozitív eredményt vár.



