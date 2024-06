A Tisza Párt nem való az EPP-be

Világossá tették: Magyar Péter személye a Kereszténydemokrata Néppárt számára elfogadhatatlan, felvételét nem tudják elfogadni a frakcióba, a Tisza Pártot pedig az Európai Néppártba. Semjén Zsolt kiemelte: a KDNP-nek nyolcvanéves története van, a Tisza Pártnak nyolcvan napos.

2024. június 14. 15:16

A Miniszterelnökség által közreadott képen Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke, miniszterelnök-helyettes (j) fogadja Manfred Webert, az Európai Néppárt (EPP) elnökét (k) Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője és alelnöke (b) társaságában a Karmelita kolostorban 2024. június 14-én. MTI/Miniszterelnökség/Botár Gergely

Ha Magyar Pétert az Európai Néppárt (EPP) frakciójába, vagy pártját felveszik az EPP-be, akkor a KDNP kénytelen távozni az Európai Néppártból - jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken Budapesten.

A KDNP elnöke és Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője a Karmelita kolostorban tárgyalt Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével, majd ezt követően a sajtó képviselőinek elmondta: nagyon őszinte és korrekt beszélgetést folytattak, amelyen sok kérdést érintettek.



Világossá tették: Magyar Péter személye a Kereszténydemokrata Néppárt számára elfogadhatatlan, felvételét nem tudják elfogadni a frakcióba, a Tisza Pártot pedig az Európai Néppártba.



Semjén Zsolt kiemelte: a KDNP-nek nyolcvanéves története van, a Tisza Pártnak nyolcvan napos.



A kisebbik kormánypárt elnöke rámutatott: ez a szituáció érzelmileg is nehéz, az EPP-hez tartozás identitás kérdése is a KDNP-nek.



Felidézte, hogy a KDNP az Európai Néppárt mindkét korábbi elődjénél teljes jogú tag volt. Előbb Antall József egykori miniszterelnök, utóbb Helmut Kohl egykori német kancellár invitálta a kisebbik magyar kormánypártot az EPP elődszervezeteibe - közölte.



Hozzátette: az EP legnagyobb frakciójában a KDNP hangot tud adni a magyar nemzeti szempontoknak.



A miniszterelnök-helyettes hozzátette, látható az a szempont, amelyet az Európa Néppárt képvisel: hét képviselő, az hét képviselő, és nem mindegy a néppártnak hány képviselője van.



A tanácskozáson szó volt az orosz-ukrán háborúról. Semjén Zsolt és Hölvényi György megerősítették a magyar álláspontot: Magyarország a béke oldalán áll, és kulcskérdés a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete.



A KDNP elnöke kérdésre Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester KDNP-t érintő kijelentéséről elmondta: kiváló városvezetőnek tartja, és egy helyi dolog volt, ami a történt.



Értékelése szerint Cser-Palkovics András - akivel telefonon is beszélt -, nagyon korrekt levelet írt. Semjén Zsolt azt mondta, az ominózus műsorban a székesfehérvári polgármester nem fejezte be a mondatot, és azt a média felkapta.



Abban igaza van Cser-Palkovics Andrásnak, hogy Székesfehérváron lehetne erősebb a KDNP, ezen dolgozni fognak a jövőben - mondta.



Kitért arra is, hogy amióta Latorcai Csaba a főtitkár a KDNP-nél, száz új pártszervezet alakult és több mint ezren léptek be a pártba.



Semjén Zsolt a jövőre nézve harmonikus együttműködésre számít Székesfehérváron.

MTI