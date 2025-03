Tolna vármegye példával akar szolgálni

Lényeges, hogy egységben maradjunk, minden tőlünk telhetőt megtegyünk azért, hogy semmi ne tudjon megosztani minket, és folytassuk azt a dinamikus építkezést, ami eddig jellemző volt ránk; ne torpanjunk meg. Szeretnénk országos szinten jó példa lenni a többi vármegye számára - önti formába célját Orbán Attila.

Nagyon fontos, hogy megőrizzük keresztény hitelességünket, és közösségünk egységben maradjon, így folytassuk azt a dinamikus építkezést, ami eddig jellemző volt ránk – hangsúlyozta a honlapunknak adott interjúban Orbán Attila, a KDNP Tolna vármegyei szervezetének elnöke.

– Ha választania kellene egy történetet, amely a legjobban jellemzi Önt kereszténydemokrata politikusként, mi lenne az?

– A beszédeimet én magam szoktam írni, és teológusként gyakran használok bibliai gondolatokat. Sosem felejtem el, amikor 2022. október 23-án a dombóvári megemlékezés után a helyi evangélikus lelkész és a felesége megköszönte az ünnepi beszédet, mondván: „olyan volt, mintha utcai evangelizáción vettünk volna részt”. Azt feleltem nekik: arra törekszem, hogy minden körülmények között érvényt szerezzek a keresztény üzenetnek. Ez azóta is az egyik legfőbb célom.

– Hogyan értékelné az elmúlt időszakot a vármegyében, melyek voltak a legjelentősebb események, illetve eredmények?

– Az elmúlt ciklusban, Tolna vármegyei alelnökként többször végiglátogattam mind a 109 települést. A legtöbb településvezetővel közvetlen, baráti viszonyt sikerült kialakítani. Arra törekszem, hogy bizalmi kapcsolatot építsek a települések vezetőivel: polgármesterekkel, alpolgármesterekkel és képviselőkkel. Ezt csak áldozatos munkával lehet elérni, mert a települések számítanak ránk a rendezvényeiken is, amelyek legtöbbször hétvégén, illetve nyári, pihenési időszakban vannak. Népes családom tagjai közül mindig elkísér valaki a programokra, a közösségek pedig értékelik, hogy a családom támogat a munkámban. A család fontosságának a hangsúlyozása, a jó példa bemutatása elengedhetetlen a kereszténydemokrata politizálásban.

A településfejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektettem a közösségek fejlesztésére, a jó emberi kapcsolatok kialakítására és ápolására. Az adventi időszakban sokszor vállalok lelki szolgálatot is, főleg olyan településeken, ahol évek óta nem volt már istentisztelet. Az a tapasztalatom, hogy erre is nagyon nyitottak a közösségek. Ennek a munkának eredményeképpen sok új vármegyei szervezet jött létre Tolnában, sok polgármester csatlakozott kereszténydemokrata közösségünkhöz. Ezt jelentős sikernek tartom. Igyekszem jó kapcsolatot ápolni a vármegyei intézmények - oktatás, polgárőrség, rendvédelem, katasztrófavédelem, egészségügy, egyházak - vezetőivel és a vállalkozókkal is. Több, mint négy éve minden hónapban vármegyei imareggelit tartunk, ahová meghívjuk partnereinket. Az évek során a kezdeti protokolláris hangulat baráti, hittestvéri hangulattá változott. Közösen töltekezünk lelkileg, és erősítjük, bátorítjuk egymást kihívásainkban. Erős lelki közösség formálódik.

– Mi a legfontosabb célkitűzése erre a ciklusra vármegyei elnökként?

– Politikailag most igazán turbulens, felfokozott időszakot élünk. Nagyon fontos, hogy megőrizzük keresztény hitelességünket. Ami a közösségünket illeti, lényeges, hogy egységben maradjunk, minden tőlünk telhetőt megtegyünk azért, hogy semmi ne tudjon megosztani minket, és folytassuk azt a dinamikus építkezést, ami eddig jellemző volt ránk; ne torpanjunk meg. Szeretnénk országos szinten jó példa lenni a többi vármegye számára.

– Mit tekint a legkomolyabb kihívásnak?

– Személy szerint a lelki megerősödést tartom a legfontosabbnak: csak akkor tudok mások számára áldás lenni, ha rendben van az életem, ha Isten akarata szerint járok el. Ezért a legkomolyabb kihívásnak azt tartom, hogy a rohanó, nagyon zajos világban el tudjak csendesedni, visszanyúlni az évezredek próbáját kiállt keresztény értékekhez és ezeket a valóságban is beépíteni az életembe. Sziklára kell építenem életem házát.

– Mi az a program, akció, együttműködés, amit leginkább szeretne elindítani, megvalósítani?

– Kereszténydemokrataként természetes, hogy odafigyelünk a szociálisan rászoruló emberekre, de az anyagi szükség enyhítése mellett legalább annyira fontos, vagy talán még fontosabb a lelki szükség enyhítése. Sok a szétesett család a környezetünkben, segíteni kell őket, és rendezvényeket szervezni a számukra. Az idősgondozásban is tovább kell lépnünk, mert egyre több idős ember szorul ellátásra vármegyénkben. Nagyon jó lenne az is, ha létre tudnánk hozni egy ellátó központot autisták számára.

A rendszeres imareggeliken túl gyakrabban kell találkoznunk az aktív tagokkal, akik sokat dolgoznak az egyes településeken. Csapaterősítőket, családi programokat szeretnénk szervezni, ahol erősítjük a közösségi érzést és együtt tudjuk kijelölni a követendő irányt a következő időszakra.

– Hogyan látja a jelenlegi belpolitikai helyzetet, mi érzékelhető vármegyei szinten és milyen folyamatokra számít ebben az évben?

– Érzékelhetően megváltozott a politikai helyzet vármegyénkben is, és sokan elbizonytalanodtak. Új szereplők léptek színre, akik alulról is építkeznek. Eddig szinte csak mi építettünk szervezetet a településeken, de most mások is megjenetek és mindenütt próbálnak szervezetten jelen lenni. Arra számítok, hogy a versenyhelyzet tovább fog erősödni. Előnyt jelent ugyanakkor a számunkra, hogy már évek óta építkezünk; akik csak most kezdik el ezt a munkát, azoknak nem lesz könnyű dolguk. Egy év gyorsan eltelik, de politikai szempontból mégis hosszú időszak, nagyon sok minden történhet, mint ahogy az elmúlt év is sok változást hozott. Isten kezében vagyunk.

