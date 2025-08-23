Azbej Tristan: a pápa üzenete különösen közel áll a Hungary Helps missziójához

Az a megtiszteltetés ért, hogy első ízben köszönthettem XIV. Leó pápát, a katolikus törvényhozóknak adott audienciáján - írta hivatalos Facebook-oldalán a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára szombaton.
Azbej Tristan azt írta, hogy a Szentatya szavai különösen erőteljes üzenetet hordoznak: " kihívások nagyok, de Isten kegyelme, amely az emberi szívekben működik, erősebb. Szükségünk van nemcsak a remény diplomáciájára, hanem a remény politikájára és a remény gazdaságára is, hogy Krisztus fényét már itt, a földi városban tükrözhessük".
"Ez az üzenet különösen közel áll a Hungary Helps missziójához, hiszen mi is azon dolgozunk, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is a remény forrásai legyünk - támogatva üldözött és rászoruló közösségeket szerte a világban" - zárta bejegyzését az államtitkár.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Soha többet nem fordulhat elő Európában, hogy gyilkos ideológiák vegyék át az irányítást és ne tartsák tiszteletben az emberek méltóságát és a nemzetek szuverenitását. "Mi egy olyan Európában hiszünk (...) ahol a családot, a nemzetet senki sem támadja, senki sem próbálja elvenni ezek értékét" - mondta beszédében Rétvári Bence.
Kiss a 200 méteres verseny során sokáig a brazil Luis C. Cardoso da Silvával vívott nagy csatát, de végül közel egy másodperces előnnyel ő ért elsőként a célba, megszerezve ezzel ötödik vb-címét. Suba a rossz rajt után a hatodik helyen végzett.
"Ez egy nagyon fontos döntést lesz arról, hogy lesznek-e súlyos szankciók, vagy súlyos vámok, vagy mindkettő, vagy semmit nem teszünk, hanem azt mondjuk, a ti harcotok" – fogalmazott az elnök.