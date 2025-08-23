Azbej Tristan: a pápa üzenete különösen közel áll a Hungary Helps missziójához

2025. augusztus 23. 20:07

Az a megtiszteltetés ért, hogy első ízben köszönthettem XIV. Leó pápát, a katolikus törvényhozóknak adott audienciáján - írta hivatalos Facebook-oldalán a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára szombaton.

Azbej Tristan azt írta, hogy a Szentatya szavai különösen erőteljes üzenetet hordoznak: " kihívások nagyok, de Isten kegyelme, amely az emberi szívekben működik, erősebb. Szükségünk van nemcsak a remény diplomáciájára, hanem a remény politikájára és a remény gazdaságára is, hogy Krisztus fényét már itt, a földi városban tükrözhessük".

"Ez az üzenet különösen közel áll a Hungary Helps missziójához, hiszen mi is azon dolgozunk, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is a remény forrásai legyünk - támogatva üldözött és rászoruló közösségeket szerte a világban" - zárta bejegyzését az államtitkár.

MTI, Gondola