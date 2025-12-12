Elhunyt Kriskó Andrea, a nyolcvanas évek egyik legkeresettebb magyar modellje

Szerző: Gondola

2025. december 12. 14:35

64 éves korában meghalt Kriskó Andrea, a ’70-es és ’80-as évek egyik legismertebb és legfoglalkoztatottabb magyar manökenje - közölte a család tájékoztatása alapján az nlc.hu.

Kriskó Andrea 1979-ben került a Moulin Rouge társulatához, ahol manökenként dolgozott, és egészen a nyolcvanas évek végéig meghatározó tagja volt a csapatnak. Pályafutása során rendszeresen fellépett a korszak legjelentősebb hazai divateseményein, köztük a Budapesti Nemzetközi Vásáron (BNV), a Pécsi Expón és a Merriot Hotel rendezvényein.

Modellként az MTI-nek és a Tannimpexnek is dolgozott, emellett számos ismert márka és vállalat reklámkampányában szerepelt. Többek között a Pécsi Kesztyű, a Soproni Szőnyeggyár, a Videoton, a Csemege, a Nimród Hotel, a Hilton Hotel Casinó, a Bubiv Bútor, valamint a Szentendrei Skanzen is együttműködött vele.

Arcát gyakran láthatták a korszak népszerű magazinjaiban is: megjelent az Ez a Divat, a Tollasbál, a Pesti Műsor és a Nők Lapja hasábjain.

Kriskó Andrea a magyar divatszakma meghatározó alakja volt, aki pályatársai és rajongói szerint eleganciájával és professzionalizmusával vált a korszak ikonikus figurájává.

Főkép: Kriskó Andrea, a nyolcvanas évek egyik legkeresettebb magyar modellje. Fotó: Facebook/Kriskó Andrea