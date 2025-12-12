Migránsok törtek be Lengyelországba

Szerző: MTI

2025. december 12. 20:08

Több mint 180 migráns jutott be Lengyelországba a fehérorosz határon emelt acélkerítés alatt ásott alagúton keresztül, közülük több mint 130-at a lengyel hatóságok őrizetbe vettek – közölte pénteken a határőrség.

A több tíz méter hosszú, mintegy másfél méter magas alagutat a határőrök csütörtökön fedezték fel az északkelet-lengyelországi Narewka térségében. A hatóságok a határakadály részét képező elektronikus rendszer segítségével megállapították, hogy rövid időn belül több mint 180 személy ment át az alagúton – mondta el a PAP hírügynökségnek Andrzej Juzwiak alezredes, a határőrség szóvivője.

A határt védő tisztviselők – a határőrség mellett katonák és rendőrök – az ezt követő "azonnali intézkedések" nyomán több mint 130 határsértőt tartóztattak fel, köztük afgán és pakisztáni állampolgárokat. Többi társukat még keresik. A határőrség a térségben két feltételezett embercsempészt – egy 69 éves lengyel és egy 49 éves litván állampolgárt – is őrizetbe vett, ők nyugat-európai országokba szállították volna az illegális migránsokat. Az illetékes szervek szerint a lengyel-fehérorosz határon idén már negyedik alkalommal tártak fel titkos alagutat.

A varsói belügyminisztérium a múlt héten csökkenő migrációs nyomásról számolt be. Szeptember elejétől a fehérorosz határon több mint 4600 határsértési kísérletet tartottak számon, ami 5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Novemberben előfordultak olyan napok is, amikor egyetlen próbálkozást sem regisztráltak a határ törvénytelen átlépésére – közölte a tárca.