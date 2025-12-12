Sulyok Tamás és Semjén Zsolt a külhoni magyar egyházi vezetőkkel találkoztak advent alkalmából
Szerző: GK
2025. december 12. 19:04
Sulyok Tamás köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a külhoni magyar egyházi vezetőkkel találkoztak advent alkalmából.
A már hagyománnyá vált esemény kiemelt jelentőségű a magyar nemzetpolitika számára, hiszen az egyházak meghatározó szerepet töltenek be a határon túli magyarság fennmaradásában.
A találkozó alkalmával közös kép is készült, amelyet Semjén Zsolt a közösségi oldalán osztott meg.
Címkék: