Sulyok Tamás és Semjén Zsolt a külhoni magyar egyházi vezetőkkel találkoztak advent alkalmából

Szerző: GK

2025. december 12. 19:04

Sulyok Tamás köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a külhoni magyar egyházi vezetőkkel találkoztak advent alkalmából.

A már hagyománnyá vált esemény kiemelt jelentőségű a magyar nemzetpolitika számára, hiszen az egyházak meghatározó szerepet töltenek be a határon túli magyarság fennmaradásában.

A találkozó alkalmával közös kép is készült, amelyet Semjén Zsolt a közösségi oldalán osztott meg.