H3N2 szuperinfluenza miatt zárnak be iskolákat - Közeleg az európai járványhullám

Szerző: Gondola

2025. december 12. 15:36

Terjed a H3N2 szuperinfluenza Európában: iskolabezárások, gyorsan növekvő betegszám és részleges oltásvédelem. Eléri Magyarországot is?

Elérte Európát az új H3N2/K influenzavariáns, amelyet a brit sajtó már „szuperinfluenza” néven emleget. Az Egyesült Királyságban folyamatosan nő a betegszám, több iskola kénytelen volt bezárni, és a kórházi felvételek száma is megháromszorozódott. A szakértők szerint csak idő kérdése, mikor jelenik meg a H3N2 Magyarországon is.

Robbanásszerű terjedés: iskolabezárások és újraéledő járványhangulat

A brit járványügyi helyzet egyre inkább emlékeztet a Covid-időszak legnehezebb szakaszaira:

iskolák ürülnek ki,

helyenként több száz diák betegszik meg egyszerre,

maszkviselést javasolnak,

sőt, egyes intézményekben még az iskolai éneklést is korlátozzák a fertőzés lassítása érdekében.

London kórházaiba háromszor annyi influenzás beteg érkezik, mint néhány héttel korábban. A beszámolók szerint egyetlen hét alatt 55 százalékkal nőtt az influenzás esetek száma – erre az évnek ebben a szakaszában még nem volt példa.

A mintavételek 90 százalékában a H3N2/K variánst mutatták ki, amely jóval gyorsabban terjed, mint a korábbi törzsek, és hajlamosabb a további mutációkra is. A vírus ritkán jelent meg az elmúlt években, így a lakosság immunitása alacsony vele szemben – ez magyarázza a „szuperinfluenza” viharos terjedését.

Csak részleges védelmet ad a jelenlegi influenzaoltás

Az idei influenzaoltási készítmény csak korlátozott védelmet nyújt az új H3N2/K mutánssal szemben. Az oltás törzseit fél évvel korábban állítják össze, ám a tavaszi előrejelzés az Egyesült Királyságban hibásnak bizonyult: a vírus időközben módosult, így az új mutáns már nem teljesen egyezik a vakcina összetételével.

Eléri-e Magyarországot a szuperinfluenza?

Az Indexnek nyilatkozó Rusvai Miklós virológus szerint nagyon nagy valószínűséggel igen. A szakértő úgy fogalmazott:

a H3N2-es variáns majdnem biztosan meg fog jelenni hazánkban is.

Ugyanakkor jelezte:

a magyar lakosság alacsony átoltottsága paradox módon most mérsékelheti a kockázatot, mivel a jelenlegi vakcina csak részlegesen védi a brit törzzsel szemben. Emellett sokan már átestek a tavaszi influenzahullámon, ami bizonyos fokú természetes védettséget adhat.

Milyen tüneteket okoz a H3N2 szuperinfluenza?

A brit egészségügyi hatóságok szerint a fertőzés egyes betegeknél súlyosabb és hosszabb lefolyású lehet. A jellemző tünetek:

hirtelen magas láz

végtagfájdalmak, erős fáradtság

száraz köhögés, torokfájás

fejfájás, alvászavar

étvágytalanság

hányinger, hasmenés

A tüneteket észlelőknek pihenést, bőséges folyadékbevitelt és – a járvány fékezése érdekében – maszkviselést javasolnak.

Európa készülhet a következő influenzahullámra

A H3N2/K variáns megjelenése komoly terhelést okoz a brit egészségügyi rendszerben, és várhatóan más európai országokban is gyorsan elterjed majd. A szakértők szerint a következő hetekben dől el, hogy a „szuperinfluenza” milyen mértékben érinti Magyarországot.

A főkép illusztráció. Fotó: Freepik