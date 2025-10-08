Egy friss jelentés szerint a német kannabiszreform nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket
Németországban 2024 áprilisában lépett hatályba a Konsumcannabisgesetz, azaz a kannabisz fogyasztását részben legalizáló törvény. A reform célja világos volt: visszaszorítani a feketepiacot és biztonságos, ellenőrzött keretek közé terelni a fogyasztást. Azonban a kutatók szerint az eredmények egyelőre csalódást keltők.
2025. október 8. 15:04
A EKOCAN nevű kutatócsoport – teljes nevén Evaluation des Konsumcannabisgesetzes – most tette közzé első, hivatalos jelentését, amely számos gyenge pontot azonosított a rendszerben.
A feketepiac maradt, a klubok nem váltak be
A legfontosabb megállapítás: a feketepiac elleni célkitűzés nem teljesült.
Bár a törvény egyik központi eleme az úgynevezett Kannabisz Társasági Klubok (Cannabis Social Club, rövidítve CSC) létrehozása volt – ahol a fogyasztók közösségben, ellenőrzött körülmények között termeszthetik saját marihuánájukat –, a gyakorlatban ez a modell kudarcot vallott.
A kutatás szerint mindössze a teljes fogyasztás 0,1 százaléka származik ezekből a klubokból, és a fogyasztók legfeljebb két százaléka tagja ilyen szervezetnek. A legtöbben továbbra is illegális forrásból szerzik be a kannabiszt.
Arról, hogy pontosan milyen arányban származik a fogyasztott marihuána gyógyszertárakból, otthoni termesztésből vagy a feketepiacról, a jelentés nem tudott megbízható adatokat szolgáltatni.
Jogszabályi ellentmondások: három növény, ötven gramm
A szakértők egy másik problémára is felhívják a figyelmet: a törvény belső ellentmondásokat tartalmaz. A magánszemélyek számára ugyanis engedélyezett három kannabisznövény termesztése otthoni használatra, miközben az otthon tárolható maximális mennyiség 50 gramm. Mivel egyetlen növény akár ugyanennyi termést is hozhat, a mennyiségi határ átlépése szinte elkerülhetetlen.
Az EKOCAN szerint ugyanakkor nem sürgető a jogalkotói beavatkozás, mivel „a hatóságok ezeket a kisebb túllépéseket csak ritkán szankcionálják”.
Túl korai következtetni az egészségügyi hatásokra
A jelentés arra is rámutat, hogy a rendelkezésre álló adatok még nem elegendők a részleges legalizáció hosszabb távú következményeinek megítéléséhez. Különösen a fiatalok egészségére gyakorolt hatások – például a pszichés problémák vagy függőségi kockázatok – egyelőre nem mérhetők megbízhatóan.
A kormányzati reakció: „Több világosság, több következetesség kell”
A német kormány drogügyi megbízottja, Hendrik Streeck (CDU), a Rheinische Post című lapnak nyilatkozva úgy fogalmazott:
„Ez a törvény sürgősen nagyobb egyértelműséget és nagyobb végrehajthatóságot igényel.”
Streeck szerint a jelenlegi szabályozás túl bonyolult, és nem biztosítja azt a kiszámíthatóságot, amelyre mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről szükség lenne.
