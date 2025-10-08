Latorcai Csaba: Brüsszel újabb bizonyítéka a kettős mércének

Az Európai Parlament újabb döntése „erkölcsi csődjének új fejezete” – fogalmazott Latorcai Csaba államtitkár, aki szerint Brüsszel politikai alapon akadályozza a magyar igazságszolgáltatást és elnézi a baloldali erőszakot.

2025. október 8. 16:05

Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési államtitkár a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében bírálta az Európai Parlament legutóbbi döntését, amely szerinte újabb példája a brüsszeli kettős mércének. A kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott: az EP baloldali és liberális többsége „nem engedte, hogy a független magyar igazságszolgáltatás tegye a dolgát”, és ezzel megakadályozta, hogy igazságot szolgáltassanak „az antifa mozgalomhoz köthető Ilaria Salis és társai ügyében”.

Latorcai szerint az EP döntése azt is ellehetetleníti, hogy Magyar Péter „bíróság előtt bizonyíthassa igazát”, annak ellenére, hogy – mint fogalmazott – maga is hangoztatja, nem követett el bűncselekményt és vállalja az igazságszolgáltatás ítéletét.

Az államtitkár szerint Brüsszel ismét bebizonyította, hogy az úgynevezett „európai értékek” csak addig számítanak, amíg a baloldali politikusok és aktivisták érdekei forognak kockán. „Ha baloldali politikusról vagy antifa aktivistáról van szó, akkor hirtelen már nem fontos a jogállamiság, az igazság, sem az áldozatok szenvedése” – írta.

Latorcai Csaba bejegyzése szerint a döntés világos üzenetet hordoz: „Brüsszel számára az igazság nem számít, ha az kényelmetlen politikailag. A baloldali erőszak elnézése és a kettős mérce mára az EP védjegyévé vált.”

Zárásként hangsúlyozta: Magyarország nem engedheti meg, hogy külső befolyás határozza meg, hogyan szolgáltat igazságot. „Az igazságot nem lehet elhallgattatni – és az áldozatokért ki fogunk állni, akkor is, ha Brüsszel ezt nem nézi jó szemmel.”

