260 ezer ember a halál árnyékában - Keresztény szervezetek segélykiáltása Szudánból
Több mint 100 keresztény és humanitárius szervezet, köztük a Christian Solidarity Worldwide (CSW), a nemzetközi közösséget sürgeti, hogy biztosítson biztonságos menekülési útvonalakat a súlyosan ostromlott szudáni El Fasher város lakói számára.
2025. október 8. 18:39
Több mint 260 ezer civil rekedt El Fasher városában, ahol hónapok óta tartó intenzív tüzérségi támadások és tömeges erőszak fenyegeti az életüket. A városban állítólag harcosok foglalták el a templomokat, az élelmiszer- és segélyszállítmányokhoz való hozzáférés blokkolva van, a helyi csoportok pedig “nyílt hullaházhoz” hasonlítják a várost az állandó támadások miatt.
El Fasher 17 hónapja van ostrom alatt, és a civilek éhezéssel, betegségekkel és állandó veszélyhelyzettel küzdenek. A CSW képviselője, Sarah a Premier Christian Newsnak elmondta: “Aki biztonságosan el tudott hagyni a várost, már elment. Azok, akik itt maradtak, a gyengék, az idősek, a kisgyermekek és azok, akik nem tudtak elmenekülni, éheznek.”
A civil lakosság célzott támadása miatt a szervezet különösen aggasztónak tartja a helyzetet. A CSW ezért biztonságos evakuációs folyosók kialakítását kéri a nemzetközi közösségtől, az ENSZ-től és minden olyan felettébb befolyásos szereplőtől, akik kapcsolatban állnak a Szudáni Hadsereggel (SAF) és a Rapid Support Forces (RSF) nevű erőkkel.
Sarah hangsúlyozta, hogy a szudáni keresztények különösen nehéz helyzetben vannak, sokan diszkriminációnak vannak kitéve. Arra kérte a hívek imádságát, és felszólította a brit parlamenti képviselőket, hogy biztosítsák az ígért humanitárius segítség célba juttatását minden rászoruló közösséghez.
A szudáni polgárháború 2023 áprilisa óta tart, és több mint 12 millió ember vált otthonától megfosztottá, köztük számos keresztény is.
