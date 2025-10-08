Sulyok Tamás köztársasági elnök a szlovák államfővel tárgyalt

2025. október 8. 21:43

Magyarország és Szlovákia kapcsolata igazolja, hogy az országaink közti határ nem elválaszt, hanem összeköt - írta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerdán a Facebook-oldalán a szlovák államfővel folytatott egyeztetése után.

Hozzátette: nemcsak egyszerűen szomszédok, de számos területen jó partnerek is vagyunk.

"Ezért pedig folyamatosan teszünk is - Peter Pellegrini elnök úrral nemzeteink együttműködéséről egyeztettünk" - közölte bejegyzésében a magyar köztársasági elnök.

MTI