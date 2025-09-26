Az Európai Unió támogatja a bűnelkövetést

Megúszta a büntetést egy tolvaj, egy rágalmazó és egy terrorista. Ezek a bűnelkövetők továbbra is bent ülhetnek az Európai Parlamentben, húzhatják a hatalmas fizetést, és szavazhatnak fontos kérdésekről. Például arról, hogy egyes tagállamok betartják-e a jogállamiság követelményeit vagy sem.

2025. szeptember 26. 05:04

Az Európai Parlament üdvözli soraiban a bűnözőket. Noha ez még megelőlegezett vád, mert a sci-fi világában nem kizárt, hogy az 720 fős testület októberben úgy dönt, hogy érvényesüljön a jogállamiság, ám betegesen naivnak kellene lenni ahhoz, hogy feltételezzük: az EP az igazságszolgáltatás kezére juttat elkövetőket.

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI), zárt ajtók mögött tartott szavazásán, elutasította több megalapozottan gyanúsított, legalább egy esetben már elítélt képviselő uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket - tájékoztatott az Euractiv című brüsszeli hírportál.

Az Európai Parlament szakbizottságának titkos szavazásán az EP-képviselők közül hét támogatta egy képviselő európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését indítványozó kérelmek elfogadását.

Tehát vannak becsületes emberek is a testületben. Ezt rögzíteni kell.

18 EP-képviselő azonban a mentelmi jog fenntartása mellett foglalt állást. Ez a 18 EP-képviselő úgy döntött: dühöngjön a bűnözés az Európai Unióban. A bűnelkövető ne szembesüljön a jogállamiság követelményeivel.

Egyáltalán nem túlzó a megfogalmazás, ha kimondjuk: az Európai Parlament immár egy bűntanya. Már korábban is ott ültek és szavaztak korrupt bűnözők, akiket a belga rendőrség lebuktatott, őrizetbe vett, ám a bűntanya magas szintjéről kiszabadították e bűnözőket, és volt, aki még ellene folytatott rendőrségi eljárás hatálya alatt visszaült a képviselői székbe, és ott fontos európai kérdésekről szavazott.

Ehhez nyilván pszichopatának kell lennie.

De az európai vezetőségekben feltűnően sok a pszichopata.

Korábban ott ült az EP-ben és onnan hőbörgött olyan szerzet is, aki televíziós nyilatkozatban vallotta be, hogy pedofil. Az EP-vezetőséget ez nem zavarta.

Most bűnelkövetőknek adott menedéket egy szaktestület. Ezek ne nézzenek szembe a jogállamiság követelményeivel. Miközben a bűntanya harsog a jogállamiság követelésétől.

Az a 18 EP-képviselő, aki a bűnelkövetők mentelmi jogát erősítette, maga is bűnelkövetővé süllyedt. Abszurd drámába illik: ezek a bűnelkövetők az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) tagjai. Pont azok, akiknek a legjobban kellene a törvényességre vigyázni.

Súlyos jele annak, hogy az Európai Unió reménytelenül lezüllött.

Gigantikus korrupcióra utal, hogy egy vezető sok milliárdos vakcinaügyletet SMS-ben kötött, ám ezeket az SMS-üzeneteket máig nem hajlandó megmutatni a demokrata követelőknek. Akik a közügyeknek nyilvánosságot akarnak. Bohózatba illik, hogy erről a figuráról bizalmi szavazást kellett tartani, és a korrupt többség megmenekítette a bukástól.

Ugyan miért kell szavazni egyáltalán egy bűntényről?

A tény nem szavazás kérdése.

Ha a tény bizonyított, akkor a hatósági eljárásnak indulnia kell.

Egy gyilkosság esetében sem szavaztatják meg az alvilágot, hogy a gyilkos ártatlan-e.

Most tolvaj, rágalmazó és terrorista szavazhat arról, hogy Magyarország milyen helyet foglaljon el a kontinensen.

Az Európai Unió nevű korrupt szervezetet meg kellene szüntetni, de szétrobbanthatatlan. Még hosszú évekig korrupt figurák árnyékában kell élnünk.

Meg kell tanulnunk együtt élni a korrupt rémuralommal, és ez a történelem egyik legzavarosabb tanulási célja, legnyomasztóbb házi feladata.

Főkép: Bűnelkövetők a széksorokban. Fotó forrása: Wikipedia

Molnár Pál