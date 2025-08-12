BL-selejtező: Ferencváros-Ludogorec - 50. perc: 1:0

A Ludogorec sokkal jobb, mint Bulgáriában volt. A Fradi játékára jellemző a szokásos koncentrációhiány: a gyakori labdaeladás. Küzdelmes második félidőre lehet számítani.

Utoljára frissítve: 2025. augusztus 12. 21:36

2025. augusztus 12. 19:36

Varga Barnabástól több gólt vár ma a szurkolótábor - fradi.hu

38. perc: Ötvös beadását Varga befejeli: 1:0

Fölényben van az ellenfél.

28. perc: Dibusz közeli fejest véd bravúrral.

20. perc: A közönség jobb, mint a Fradi.

Fölényben van az ellenfél.

Buta labdaeladások jellemzik a Fradi játékát.

Az első tíz percben nagy fölényben játszik a Ludogorec, egy lesgóljuk is volt.

A múlt heti, idegenbeli gólnélküli döntetlen után Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint hazai pályán jobb helyzetkihasználással csapata továbbjuthat a bolgár PFC Ludogorec ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójából.

Bajnokcsapatunk öt magyarral kezdi a mérkőzést a Groupama Arlénában:

Dibusz – Gartenmann – Raemaekers – Szalai – Makreckis – Tóth – Ötvös – Kanikovszki – O'Dowda – Joseph – Varga

A múlt szerdai, razgradi első mérkőzést követően a 45 éves ír szakvezető kiemelte, hogy játékosai inkább az első félidőben futballoztak jobban, és bár a győzelem elmaradt, legalább nem kaptak gólt.

A keddi visszavágó előtt tartott sajtótájékoztatón ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hasonló eredmény nem feltétlenül kedvezne a Ferencvárosnak.

"Ha még harapósabbak, még hatékonyabbak leszünk ez ellenfél kapuja előtt, akkor továbbjuthatunk. Telt ház lesz, vagyis a felfokozott hangulatban nemcsak a csapat lehet energikus, hanem a szurkolók is. Edzőként az a feladatom, hogy a legjobb teljesítményt hozzam ki a csapatból. Láthattuk a múlt héten, hogy a Ludogorec nem rossz csapat, szóval kiélezett mérkőzésre számítok"

MTI; Gondola, fradi.hu