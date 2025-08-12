BL-selejtező: Ferencváros-Ludogorec - 50. perc: 1:0

Varga Barnabástól több gólt vár ma a szurkolótábor - fradi.hu
38. perc: Ötvös beadását Varga befejeli: 1:0
Fölényben van az ellenfél.
28. perc: Dibusz közeli fejest véd bravúrral.
20. perc: A közönség jobb, mint a Fradi.
Fölényben van az ellenfél.
Buta labdaeladások jellemzik a Fradi játékát.
Az első tíz percben nagy fölényben játszik a Ludogorec, egy lesgóljuk is volt.
A múlt heti, idegenbeli gólnélküli döntetlen után Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint hazai pályán jobb helyzetkihasználással csapata továbbjuthat a bolgár PFC Ludogorec ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójából.
Bajnokcsapatunk öt magyarral kezdi a mérkőzést a Groupama Arlénában:
Dibusz – Gartenmann – Raemaekers – Szalai – Makreckis – Tóth – Ötvös – Kanikovszki – O'Dowda – Joseph – Varga
A múlt szerdai, razgradi első mérkőzést követően a 45 éves ír szakvezető kiemelte, hogy játékosai inkább az első félidőben futballoztak jobban, és bár a győzelem elmaradt, legalább nem kaptak gólt.
A keddi visszavágó előtt tartott sajtótájékoztatón ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hasonló eredmény nem feltétlenül kedvezne a Ferencvárosnak.
"Ha még harapósabbak, még hatékonyabbak leszünk ez ellenfél kapuja előtt, akkor továbbjuthatunk. Telt ház lesz, vagyis a felfokozott hangulatban nemcsak a csapat lehet energikus, hanem a szurkolók is. Edzőként az a feladatom, hogy a legjobb teljesítményt hozzam ki a csapatból. Láthattuk a múlt héten, hogy a Ludogorec nem rossz csapat, szóval kiélezett mérkőzésre számítok"
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
A Ludogorec sokkal jobb, mint Bulgáriában volt. A Fradi játékára jellemző a szokásos koncentrációhiány: a gyakori labdaeladás. Küzdelmes második félidőre lehet számítani.
-
Elemi erővel küzdök az LMBTQ és a genderlobbi, mint mozgalom ellen – hangsúlyozta Szilágyi Ákos, a Hetero Pride egyik szervezője Tusványoson, aki egy nem mindennapi, Karácsony Gergelyt, mint Budapest főPRIDEmesterét ábrázoló, és a genderlobbira reflektáló pólóban érkezett az eseményre.
-
"Ma délután Denisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel telefonos megbeszélés keretében tekintettük át a csúcstalálkozót megelőző nemzetközi politikai körülményeket" - tájékoztatott a külügyminiszter.