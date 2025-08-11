Szijjártó Péter az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett telefonon hétfőn a közelgő amerikai-orosz csúcstalálkozóról.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Facebookon, hogy az amerikai és az orosz elnök e heti találkozójának jelentősége "még a Holdról is látszik", így a napokban "minden bizonnyal Alaszka lesz a legkeresettebb földrajzi név az internetes keresőkben".
"Ma délután Denisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel telefonos megbeszélés keretében tekintettük át a csúcstalálkozót megelőző nemzetközi politikai körülményeket" - tájékoztatott.
"Megerősítettem Magyarország álláspontját, mely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai-orosz megállapodás hozhat el. Ezért Magyarország üdvözli és nagy várakozással tekint az amerikai és az orosz elnök találkozójára"
- húzta alá.
"Mi mindig is a tűzszünet, a béketárgyalások és a diplomáciai csatornák nyitva tartása mellett érveltünk, akkor is, amikor minket ezért alpári támadások értek az európai és a korábbi amerikai politikai vezetők részéről" - folytatta.
Szijjártó Péter sajnálatosnak nevezte, hogy "az Európai Unió háborúpárti politikusai a péntekig hátralévő napok mindegyikét igyekeznek felhasználni arra, hogy aláaknázzák a békéhez vezető utat és ellehetetlenítsék a Trump-Putyin találkozó sikerét".
"Magyarország a csúcstalálkozó sikerében érdekelt, ahhoz minden szükséges támogatást megadunk, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy megakadályozzuk a csúcstalálkozót ellehetetleníteni, megnehezíteni próbáló brüsszeli törekvéseket" - összegzett.
