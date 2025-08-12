Bayer Zsolt: a politika átköltözött a világhálóra, ezért ott kell harcolni a hazugságok ellen

2025. augusztus 12. 10:04

Az ellenzéki hazugságok ellen a digitális térben, az interneten kell harcolni, mert a politika az utóbbi időszakban átköltözött a világhálóra, ezért itt kell elmondani az embereknek az igazságot - hangoztatta Bayer Zsolt publicista a Harcosok órája című online műsorban kedden.

Bayer Zsolt Magyar Péternek az elmúlt napokban megjelent videós nyilatkozataival kapcsolatban elmondta, az ellenzéki politikus számos esetben ferdít, valótlanságokat állít és hergel; így tett akkor is, amikor egy országjáró eseményen szotyis zacskót dobtak felé, amit ő "teli doboz sörként" emlegetett.

Magyar Péter megérezte a lehetőséget ebben a "merényletben", ezért ferdítette el a valóságot - fogalmazott a publicista, majd megjegyezte, ebből "ismerszik meg a pszichopata", hogy egy szotyis zacskóról merénylet jut eszébe.

Meglátása szerint a baloldali újságírókat "kognitív disszonancia" jellemzi, mert annak ellenére kell dicsérniük Magyar Pétert, hogy nem értenek vele egyet. Közölte, hogy amennyiben az újságírók mégis utánajárnak a dolgoknak, erre pedig Magyar Péter támadólag reagál, a vádakat - bár ellenükre van - a baloldali szerkesztőségek egyszerűen lenyelik.

Hangsúlyozta: ezek az újságírók is hasonlóképpen rossz színben látják Magyar Péter munkásságát, mégis magukban tartják az igazságot, hogy hatalomra segítsék az ellenzéki politikust.

A műsorban bemutattak egy koncertvideót, amelyen a Pogány Induló nevű előadó megkérdezte a fiatalokat, hogy szívtak-e rendesen, Bayer Zsolt erre reagálva közölte: nem érti a mai fiatal magyar előadókat.

Ezzel együtt - folytatta - , valószínűleg az összes nagy zenész kipróbálta már a kábítószert, viszont a nagy különbség, hogy nem erről szólt a munkásságuk, ők nem kérdezgették a közönséget, hogy szívnak-e rendesen - tette hozzá.

Arra reagálva, hogy Donald Trump kikérte az orosz-ukrán konfliktusról Orbán Viktor véleményét, az újságíró elmondta: a magyar miniszterelnök nemcsak az amerikai, de az orosz és kínai vezetővel is beszélő viszonyban van, ami Magyarország hasznára válhat.

A közelgő Trump-Putyin csúcstalálkozót érintő kérdésre felidézte, a 2014-es ukrajnai forradalomba egyes amerikai hangok szerint ötmilliárd dollárt ölt bele az Egyesült Államok, közben pedig a kelet-ukrajnai oroszokat is rengeteg nacionalista támadás érte. A Krím félsziget elcsatolása kapcsán azt mondta, ott egy népszavazás volt, amelyen így döntöttek, ahogy történt ez a Nyugat által támogatott koszovói népszavazás esetében is.

A háborút be kell fejezni, és ha ennek az az ára, hogy Kelet-Ukrajna, ahol többségben élnek az oroszok, Oroszországhoz kerül, akkor "ez az ára" - mondta Bayer Zsolt.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely ellenzéki polgármesterének videójára reagálva a publicista elmondta, a polgármester szerint Magyar Péter fogja Magyarországot megmenteni az oroszoktól, ő azonban csak visszhangozza ugyanazt a narratívát, mint amit Brüsszelből sulykolnak.

Elmondta, öt évvel ezelőtt nem hitte volna, hogy az oroszokat fogja védeni, de elmondása szerint értetlenül áll a előtt, hogy Nyugaton bojkottálják és betiltják az orosz kultúra képviselőit, közben szabadon tüntethetnek a Hamászt éltető csoportok.

Egy frankfurti parkban látható bevándorlókat és migránsokat bemutató videót kommentálva Bayer Zsolt azt mondta, "Európát meg kéne menteni", mert az európai keresztény kultúra megérdemli, hogy legalább megkíséreljük megmenteni.

MTI