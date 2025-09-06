Boldoggá avatták Bódi Mária Magdolna vértanút Veszprémben
A több ezer ember részvételével tartott rendezvényen Erdő Péter azt mondta: Bódi Mária Magdolna vértanúsága nem váratlan szerencsétlenség volt, hanem egy elkötelezett, fiatal élet megkoronázása.
2025. szeptember 6. 14:08

Szüzet emelt ma oltárra az egyház, Bódi Mária Magdolna szűz és vértanú 24 éves sem volt, amikor életét áldozta a hitért és a tisztaságért - jelentette ki Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szombaton Veszprémben, az 1945-ben Litéren vértanúhalált halt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartásán.

A bíboros úgy fogalmazott: Bódi Mária Magdolna "a tisztaság vértanúja" volt. Manapság tisztaságról beszélni bátorságot kíván, tisztaságra vállalkozni pedig nem valamiféle extrém teljesítmény, hanem a Krisztus iránti személyes szeretet nagy elhatározása - jelezte.

Kép: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, a pappá szentelésének 50. évfordulóján tartott aranymiséjén a Szent István-bazilikában 2025.június 28-án. MTI/Lakatos Péter

