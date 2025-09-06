Kézműveseket és iparművészeket támogat a Tulipán Alaptvány

2025. szeptember 6. 17:06

A Darida Réka Emlékdíj 2026 Program keretében kiemelkedő tehetségű kézművesek és iparművészek önálló kutatási tevékenységen alapuló alkotói fejlesztéseit támogatja a New York-i székhelyű Tulipán Foundation - közölte az alapítvány pénteken az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a támogatásra a Kárpát-medence bármely területéről jelentkezhetnek kézművesek és iparművészek. A jelentkezési határidő szeptember 30-a, éjfél.

Mint írták, a New York-i székhelyű, az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon is tevékenykedő Tulipán Foundation a Darida Réka Emlékdíj 2026 Program keretében kiemelkedő tehetségű kézművesek és iparművészek önálló kutatási tevékenységen alapuló alkotói projektjeit támogatja.

Egy éven át havi 200 ezer forintos ösztöndíjban részesítik a Kárpát-medencei népművészetben vagy a magyar történeti hagyományokban gyökerező népi kézművesség és iparművészet területein Magyarországon vagy a szomszédos országokban tevékenykedő alkotókat. A sikeres pályázók a rendszeres havi juttatás mellett a projekt megvalósításához szükséges dologi kiadások fedezésére is lehetőséget kaphatnak egyedi elbírálás alapján.

A pályázatot 2025. december 1-ig bírálja el a kuratórium. A program 2026. január 1-től 2026. december 31-ig tart.

A közlemény szerint a Tulipán Alapítvány egy olyan nem haszonelvű szervezet, amelynek küldetése a magyar kultúra, művészetek és hagyományok megőrzése, és népszerűsítése az Amerikai Egyesült Államokban és azon túl.

Az alapítvány Darida Réka emlékére jött létre, aki szenvedélyes támogatója volt a magyar kulturális örökségnek. Az ő víziója inspirálta a Tulipán Alapítvány létrejöttét, hogy egyfajta híd összekötő szerepét töltse be Magyarország és a világ, azon belül elsősorban az Egyesült Államok között, biztosítva azt, hogy a magyar művészeti hagyományok tovább élhessenek - részletezték a sajtóanyagban.

Kitértek arra is, hogy az alapítvány több magyarországi civil szervezettel, közösséggel együtt működik, az első és egyik legfontosabb együttműködésük a Népművészeti Egyesületek Szövetségével (NESZ) indult el, de szoros kapcsolatot ápolnak többek között a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnáziummal is.

mti