Minél több keresztény ember legyen a jövő vezetői között!

Rétvári Bence elmondta, arra törekszenek a kollégium vezetésével, hogy minél több értékes, elsősorban vezetőképző programot, előadást, képzést biztosítsanak a slachtás egyetemistáknak. E tréningek a félév első szakaszában az önismeretre koncentrálnak majd, hogy a kollégisták megismerjék a saját képességeiket, majd pedig mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzésekre járhatnak.

2025. szeptember 6. 12:05

A mi feladatunk, missziónk, hogy a jövő egyházi, közéleti, céges, civil, kulturális, tudományos, kutatási vezetői között minél több keresztény ember legyen, mert szerintünk akkor az ország boldogabb lesz, ezért hoztuk létre ezt a kollégiumot – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP alelnöke, a Slachta Margit Kollégium tutora, párfogója pénteken, az intézmény évnyitóján a Vasárnap.hu beszámolója szerint.

A Slachta Margit Kollégiumba az idei felvételin háromszoros túljelentkezés mellett választották ki az új diákokat. Így már összesen 55 egyetemista lakik a Budapest XI. kerületében található épületben. Az intézmény különlegessége, hogy lakói nemcsak tanulmányaikat folytathatják nyugodt és támogató környezetben, hanem vezetőképző programokban, készségfejlesztő tréningeken és közösségépítő eseményeken is részt vehetnek.

A Morus Vezetőképző Akadémiával kéz a kézben célzottan segítik a fiatalokat abban, hogy a jövő felelős, értékorientált vezetőivé váljanak – írták az évnyitó kapcsán kiadott sajtóközleményben.

Rétvári Bence elmondta, arra törekszenek a kollégium vezetésével, hogy minél több értékes, elsősorban vezetőképző programot, előadást, képzést biztosítsanak a slachtás egyetemistáknak. E tréningek a félév első szakaszában az önismeretre koncentrálnak majd, hogy a kollégisták megismerjék a saját képességeiket, majd pedig mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzésekre járhatnak, hogy minél többet megtudjanak arról, hogyan támogathatja a vezetőket döntéseikben ez az új technikai lehetőség.

A vezetőképzés mellett az intézmény katolikus, keresztény mivoltát emelte ki a kereszténydemokrata politikus. „Ez a karaktere, ez a differentia specificája ennek a kollégiumnak sok másik kollégium között, amelyek Budapesten vannak” – közölte. A háromszoros túljelentkezésre utalva megjegyezte, hogy ezek szerint még nincs elég ilyen karakterű szakkollégium a fővárosban.

Rétvári Bence szólt arról is, hogy ő elsősorban a fiatalok életpályájában segíteni tudó embereknek a „becsatornázásában” tud szerepet vállalni, éppen a saját – a közéletben és máshol kialakított – ismeretségei folytán.

Az intézmény névadójára is kitért az államtitkár, példaképként bemutatva őt, akire méltán felnézhetnek a kollégium lakói. Emlékeztette a diákokat, hogy Slachta Margit katolikus apáca, a Szociális Testvérek Társaságának megalapítója volt az első női országgyűlési képviselő Magyarországon.

Endrédy Gábor, a Slachta Margit Kollégium vezetője arról beszélt az egyetemistáknak, hogy ne csak aludni, pihenni és sorozatokat nézni járjanak haza, hanem cselekedni is. „Ne hagyjátok, hogy az idő csak úgy elteljen, és ez a pár év magától elmúljon, tegyétek bele a legtöbbet, amit adhattok!” – fogalmazott. Hozzáfűzte, a kollégiumi együttélés során mindenki kibontakozhat, a többiek segítségére lehet abban, amiben jó, s amit szívesen csinál, legyen az akár a szervezés, a főzés, a kertészkedés, a humor vagy éppen a sport.

Antalfyné Juhász Anikó, a Morus Vezetőképző Akadémia projektmenedzsere is arra buzdította a diákokat, mindenki tegye hozzá a magáét a kollégiumi közösség építéséhez. „A közösség akkor válik igazán erőssé, amikor a tagjai nemcsak együtt élnek, hanem együtt is éreznek. Ha megértéssel fordultok egymás felé, ha támogatjátok egymást a nehéz pillanatokban, és osztoztok egymás örömében” – hangsúlyozta.

A Slachta Margit Kollégium régi diákjai nevében Balogh Dzsenifer köszöntötte az új lakókat. „Öröm volt látni, hogy a beköltözésetekkel újra megtelt a kollégium élettel. Sokan vagytok, akik most készülnek átlépni a felnőtté válás küszöbét. Tavaly ilyenkor én is a cipőtökben jártam. A családom, az otthon melegéből eljöttem 265 kilométer messzire, hogy kövessem az álmaim, és azt az utat járjam, amit Isten kikövezett nekem” – mondta. Hozzátette, mindannyian is szívesen segítik majd az újak beilleszkedését.

Kép: Az államtitkár - kdnp.hu/Vasárnap.hu/Kricskovics Antal

kdnp.hu