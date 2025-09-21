Charlie Kirk temetése - elkezdődött a szertartás
A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító beszámolója szerint megtelt a szertartásnak helyet adó State Farm stadion, valamint az a kisebb csarnok is, amelyben kivetítőn lehet követni az eseményt, de még így is tízezrek rekedtek kint.
2025. szeptember 21. 22:01

Magyar idő szerint 20 órakor elkezdődött Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista gyászszertartása - mondta a közmédia washingtoni tudósítója vasárnap az M1 aktuális csatornán.

A megemlékezésen beszédet mond Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance alelnök is, akikkel baráti kapcsolatot ápolt Charlie Kirk - mondta a tudósító.

Kitért arra is, hogy a közbeszéd továbbra is megosztott Charlie Kirk személyét illetően: míg a demokraták megosztó személyiségnek és gyűlöletkeltőnek tartják, addig a konzervatívokat egységbe kovácsolta a halála.

Borítókép: Glendale, 2025. szeptember 21. Zenés dicsőítésen vesznek részt keresztény fiatalok Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló gyászszertartása előtt az arizonai Glendale város State Farm Stadionjában 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevű szervezet alapítóját szeptember 10-én lőtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen a utahi Oremben. MTI/EPA/Caroline Brehman

MTI
