Charlie Kirk temetése - elkezdődött a szertartás

Magyar idő szerint 20 órakor elkezdődött Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista gyászszertartása - mondta a közmédia washingtoni tudósítója vasárnap az M1 aktuális csatornán.
A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító beszámolója szerint megtelt a szertartásnak helyet adó State Farm stadion, valamint az a kisebb csarnok is, amelyben kivetítőn lehet követni az eseményt, de még így is tízezrek rekedtek kint.
A megemlékezésen beszédet mond Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance alelnök is, akikkel baráti kapcsolatot ápolt Charlie Kirk - mondta a tudósító.
Kitért arra is, hogy a közbeszéd továbbra is megosztott Charlie Kirk személyét illetően: míg a demokraták megosztó személyiségnek és gyűlöletkeltőnek tartják, addig a konzervatívokat egységbe kovácsolta a halála.
Borítókép: Glendale, 2025. szeptember 21. Zenés dicsőítésen vesznek részt keresztény fiatalok Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló gyászszertartása előtt az arizonai Glendale város State Farm Stadionjában 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevű szervezet alapítóját szeptember 10-én lőtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen a utahi Oremben. MTI/EPA/Caroline Brehman
Inkább döntetlen szagú meccsen elsősorban a ZTE verte meg önmagát. Nincs az egerszegiek között meccset eldönteni képes játékos. A következő igazolási idényben sok dolga lesz a vármegyei klubnak.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
Vállalt ügyeiben számos alsó és középszintű vezető gáncsoskodott, de mindig akadt egy pártfogója, aki az ultrabalos helyi potentátok ellenében megvédte. A pártállam prominens vezetői közül így karolta fel Pozsgay Imre a Hatvani Galéria építésének, míg mások a tájfestészeti biennálénak az ügyét. 1986 legelején a Délsziget újraindításához is kapott támogatást.
A miniszter kiemelte, hogy sokan adományoztak, "mert egy az István király által alapított keresztény magyar nemzet", és egyértelmű, hogy most a legnagyobb szükség Kárpátalján van a magyarok anyagiakban, hitben, összetartozásban való megerősítésére.