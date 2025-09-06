Csodásmagyarország legszebb kilátó helyei
Minden magyarnak, szülessen akár Sao Paulóban, Melbourne-ben vagy Tokióban, el kell zarándokolnia a Prédikálószékre, a Kékestetőre és a Zengőre. Később a Gerlachfalvi csúcsra, majd a Gór-havasra is.
Utoljára frissítve: 2025. szeptember 5. 19:54
2025. szeptember 6. 05:04

A Visegrádi-hegység egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, a 639 méteren magasodó Prédikálószék a magyarok kedvenc kilátópontja - derül ki a Csodásmagyarország.hu online kutatásából, amely a legszebb magyarországi kilátópontokról készített listát.

Az MTI-nek pénteken küldött közleményükben kiemelték, hogy a 2198 megkérdezett 40 százaléka választotta első helyre a Dömösön található, Dunakanyarra pazar kilátást biztosító kilátót.

A második helyre Magyarország legmagasabb pontja, az 1014 méteres Kékestető került, amely a szavazatok 14 százalékát gyűjtötte be, amit 10 százalékkal a balatonboglári Gömbkilátó követ.

A tízes listán helyet kapott még a lillafüredi Zsófia-kilátó, Dobogókő, a pécsi tévétorony, és a Salgótarján közelében található Salgó vára kilátópont is. Őket követi a Mátrában található Galya-kilátó - amely augusztus 30-tól immár Thuróczy Lajos, az Országos Kéktúra egyik alapítójának nevét viseli -, a Mecsek legmagasabb pontján található Zengő-kilátó, valamint a János-hegyi Erzsébet-kilátó - írták.

A válaszadók korcsoport szerinti bontását vizsgálva voltak eltérések, de a Prédikálószék minden korosztályban az első helyen szerepel a listán.

A 18-29 évesek körében a második helyre a balatonboglári Gömbkilátó került, Kékestető pedig csak a harmadik lett.

A 65 év feletti korosztályban a Prédikálószéket Dobogókő és a Kékestető követi mint a legszebb kilátó - áll a közleményben.

Kép: A kékestetői tv-torony - Molnár Pál felvétele

MTI
Címkék:
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Kultúraromboló invázorok Európában
    El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
  • Juhász Hajnalka
    Juhász Hajnalka: Az osztrákok ébrednek
    Számunkra a magyar emberek bátorsága és a kormány illegális migráció elleni küzdelme, családpolitikája a követendő modell - hangsúlyozták az osztrák Szabadságpárt képviselői, tartományi vezetői – közölte a KDNP országgyűlési képviselője, hozzáfűzve, a delegációt Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományfőnök-helyettese vezette. Juhász Hajnalka úgy fogalmazott:
  • kilátók
    Csodásmagyarország legszebb kilátó helyei
    Minden magyarnak, szülessen akár Sao Paulóban, Melbourne-ben vagy Tokióban, el kell zarándokolnia a Prédikálószékre, a Kékestetőre és a Zengőre. Később a Gerlachfalvi csúcsra, majd a Gór-havasra is.
  • MAGYAR VÁLOGATOTT
    Ír-magyar - Rossi: nüanszok dönthetnek
    Ma divatos kifejezés: a nüanszok dönthetnek. Az NB I-ben mondogatják ezt, ahol 12 egyforma csapat erőlködik: egyformán közepes csapat. Ezzel a nyilatkozatával Rossi a vereségre akarja felkészíteni a szurkolókat. Remélhetőleg a csapat rácáfol trénerére.
MTI Hírfelhasználó