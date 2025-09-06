Csodásmagyarország legszebb kilátó helyei

A Visegrádi-hegység egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, a 639 méteren magasodó Prédikálószék a magyarok kedvenc kilátópontja - derül ki a Csodásmagyarország.hu online kutatásából, amely a legszebb magyarországi kilátópontokról készített listát.
Az MTI-nek pénteken küldött közleményükben kiemelték, hogy a 2198 megkérdezett 40 százaléka választotta első helyre a Dömösön található, Dunakanyarra pazar kilátást biztosító kilátót.
A második helyre Magyarország legmagasabb pontja, az 1014 méteres Kékestető került, amely a szavazatok 14 százalékát gyűjtötte be, amit 10 százalékkal a balatonboglári Gömbkilátó követ.
A tízes listán helyet kapott még a lillafüredi Zsófia-kilátó, Dobogókő, a pécsi tévétorony, és a Salgótarján közelében található Salgó vára kilátópont is. Őket követi a Mátrában található Galya-kilátó - amely augusztus 30-tól immár Thuróczy Lajos, az Országos Kéktúra egyik alapítójának nevét viseli -, a Mecsek legmagasabb pontján található Zengő-kilátó, valamint a János-hegyi Erzsébet-kilátó - írták.
A válaszadók korcsoport szerinti bontását vizsgálva voltak eltérések, de a Prédikálószék minden korosztályban az első helyen szerepel a listán.
A 18-29 évesek körében a második helyre a balatonboglári Gömbkilátó került, Kékestető pedig csak a harmadik lett.
A 65 év feletti korosztályban a Prédikálószéket Dobogókő és a Kékestető követi mint a legszebb kilátó - áll a közleményben.
Kép: A kékestetői tv-torony - Molnár Pál felvétele
