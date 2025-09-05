Ír-magyar - Rossi: nüanszok dönthetnek
Ma divatos kifejezés: a nüanszok dönthetnek. Az NB I-ben mondogatják ezt, ahol 12 egyforma csapat erőlködik: egyformán közepes csapat. Ezzel a nyilatkozatával Rossi a vereségre akarja felkészíteni a szurkolókat. Remélhetőleg a csapat rácáfol trénerére.
2025. szeptember 5. 22:38

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint nüanszok dönthetik el szombaton a magyar labdarúgó-válogatott írországi rajtját a világbajnoki selejtezősorozatban.

"Alaposan tanulmányoztuk az ellenfelünket, így nem lesz sok meglepetés a pályán. Kiegyensúlyozott és intenzív mérkőzésre számítok, amelyet apró részletek dönthetnek el" - jelentette ki az MTI érdeklődésére a pénteki sajtótájékoztatón az olasz szakvezető, aki kitért rá: mindig vannak a sérültek és hiányzók, ezért nem jelent újdonságot egyik edzőnek sem, hogy pótolnia kell egy-egy kulcsjátékosát, mint neki most a középpályás Schäfer Andrást.

"Megvannak a játékosaink, hogy sikeresen megvívjuk a dublini találkozót".

Rossi az összeállítást illetően csupán annyit árult el, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik nem jobbhátvédként szerepel majd, ahogy az idény elején a Liverpoolban, hanem olyan poszton, ami a játékos számára komfortosabb és a válogatottnak a leghasznosabb.

A 60 éves tréner úgy vélte, ebben a négyesben Portugália más szintet képvisel, ezért valószínűleg a pótselejtezőt érő második helyért lesz versenyben a nemzeti együttes és éppen az első ellenféllel, azaz Írországgal. Meglátása szerint a szigetországiak együttese fizikálisan erős, de labdabirtoklásban is komoly játékerőt képvisel, ami nem véletlen, mert a keretükben öten a Premier League-ben, egy játékos a Serie A-ban és tizenketten az angol másodosztályban futballoznak.

"Tudom, mennyire fontos ez a mérkőzés az országnak és a szurkolóknak. Hét éve egy július napon, amikor elvállaltam a szövetségi kapitányi posztot, akkor is százszázalékos motivációval álltam minden egyes meccshez, így az elsőhöz Finnországban is. Ennél nincs nagyobb, most is ugyanekkora a motivációm" - válaszolt arra a kérdésre Rossi, hogy nyomasztó vagy motiváló az, hogy negyven év után ő vezethetné ki a nemzeti együttest a világbajnokságra.

A játékosok nevében Szalai Attila arról beszélt, az a céljuk, hogy Magyarország 1986 után ismét vb-n szerepeljen, de tisztában vannak azzal, mennyire nehéz lesz ezt kiharcolni.

"Kitartást és alázatot követel meg, hogy ezt végrehajtsuk. Minden meccs előtt úgy megyünk fel a pályára, hogy a legjobb tudásunkat szeretnénk nyújtani. Portugália a legerősebb a csoportban, mi nagyjából egy szinten vagyunk az írekkel, nem lebecsülve az örményeket. De a közelmúltban sikerült papíron sokkal erősebb együtteseket legyőzni, márpedig a futball azért szép, mert nem a papíron játsszák, hanem a pályán" - mondta Szalai a csapat elvárásairól.

A török Kasimpasánál kölcsönben szereplő védő az MTI kérdésére elismerte, hogy az utóbbi egy évben visszaesett a válogatott védelmének stabilitása. Ahogy fogalmazott, picit elvesztették azt az identitást, ami erőssé tette őket, ez okozta a hullámvölgyet. Szerinte ezen úgy tudnak javítani, ha a pályán sikerül ismét megteremteni a korábbi csapategységet, illetve a taktikai tervet száz százalékban végig tartani tudják.

"Küzdeni, hajtani a címeres mezért, az országért és egymásért rengeteg munkával és alázattal. Ez tett minket sikeressé az erősebb csapatok ellen. Tudjuk, mekkora súlya van ennek a meccsnek" - adta meg a siker receptjét Szalai, aki elárulta, otthon érzi magát a három- és négyvédős rendszerben is, mivel a válogatottnál sokáig előbbit preferálták, utóbbiban pedig a klubjaiban futballozott.

Az ír-magyar mérkőzés, amelyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, közép-európai idő szerint szombaton 20.45-kor kezdődik a teltházas Aviva Stadionban, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Bolla, Orbán, Szalai A., Kerkez - Styles, Tóth A. - Sallai, Szoboszlai, Nagy Zs. - Varga B.

 

Kép: Marco Rossi szövetségi kapitány (j) és Szalai Attila a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezőjében szeptember 6-án. MTI/Bodnár Boglárka

MTI
Címkék:
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Kultúraromboló invázorok Európában
    El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
MTI Hírfelhasználó