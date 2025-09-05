A nemes ital
Egyre több, összesen százharminc kisebb-nagyobb borászat készít ma pezsgőt Magyarországon - közölte az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára pénteken, a 7. Etyeki Pezsgőkonferencián.

Hubai Imre emlékeztetett arra, hogy egy évtizeddel ezelőtt a pezsgőkészítő pincészetek száma ennek csak a töredéke volt.

Megjegyezte: a jövedéki szabályozás 2012 óta teszi lehetővé, hogy a borászati vállalkozások korlátozott mennyiségben készíthessenek hagyományos, palackos erjesztésű és érlelésű pezsgőt anélkül, hogy jövedéki biztosítékot kellene tenni a tevékenység megkezdéséhez.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a pezsgőkészítés lehetőségének kiszélesítése magával hozta a változást a pezsgőfogyasztás kultúrájában is.

"A jó minőségű pezsgő a hétköznapok eleganciájának része, míg a kiváló minőségű, komoly, nagy pezsgő a nagy pillanatok nedűje maradt" - fogalmazott.

Hozzátette, a trendek alapján a magyar piacon is erős a kereslet az alkoholmentes változatok és a pezsgőalapú koktélok iránt.

Hubai Imre szerint bizakodásra ad okot, hogy világszerte nő a pezsgőfogyasztás, miközben az ezredforduló óta 70 százalékkal nőtt a világ pezsgőtermelése, így már a bortermelés 8 százalékát adja. Ráadásul az alkoholmentes pezsgő és pezsgő alapú koktélok iránti fogyasztói kereslet további növekedésére lehet számítani az elkövetkezendő években.

Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarországon évente mintegy 2,5-2,6 millió hektoliter bor, borászati termék forgalomba hozatalát kérik a borászok, ennek 5-6 százaléka, mintegy 140-160 ezer hektoliter pezsgő.

Kedvezően alakul a magyar pezsgő exportja, a pandémia miatti visszaesést követően jelentősen nőtt a volumene: tavaly már megközelítette az ötmillió litert, ennek értéke 10,8 millió euró volt, majdnem duplája a 2021-es értéknek.

A lendület 2025-ben is folytatódik, mert jelentős, csaknem 30 százalékos bővülés tapasztalható az elmúlt év hasonló időszakához képest - ismertette.
Az államtitkár szót ejtett a szőlő számára a legnagyobb problémát jelentő aranyszínű sárgaság betegségről, amellyel szemben az Agrárminisztérium határozottan fellép a betegség terjedésének megfékezése és kordában tartása érdekében.

Hozzátette, szorgalmazzák a növényvédelmi szabályok betartását, valamint az ültetvények folyamatos ellenőrzését, mert a betegség korai felismerése nagyon fontos.

Jelezte, sikerrel kezdeményezték, hogy az elérhető uniós szőlő- és borászati támogatások közé kerüljön be az aranyszínű sárgaság terjedése elleni közösségi védekezés költségeinek 100 százalékos támogatása, amelyről a vonatkozó jogszabály akár év végén megjelenhet.

Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke köszöntőjében kiemelte, "a pezsgő sokkal több mint elegáns ital, a hétköznapok itala, ha az ember alkalmat talál rá". Felhívta a figyelmet, hogy kihívások tornyosulnak a magyar pezsgő előtt is, a beruházások elkerülhetetlenek, hiszen a meleg miatt gyorsul a feldolgozás, a korábbi 2,5 hónap helyett egy hónap alatt fel kell dolgozni a géppel leszüretelt szőlőt.

Jelezte, hogy a szőlőárak felfelé mentek, ám a borárakat is rendezni kell, szükséges az áremelés, mert a vállalkozások gazdaságossága enélkül elképzelhetetlen.

