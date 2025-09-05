A nemes ital

Egyre több, összesen százharminc kisebb-nagyobb borászat készít ma pezsgőt Magyarországon - közölte az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára pénteken, a 7. Etyeki Pezsgőkonferencián.
pixabay.com
Hubai Imre emlékeztetett arra, hogy egy évtizeddel ezelőtt a pezsgőkészítő pincészetek száma ennek csak a töredéke volt.
Megjegyezte: a jövedéki szabályozás 2012 óta teszi lehetővé, hogy a borászati vállalkozások korlátozott mennyiségben készíthessenek hagyományos, palackos erjesztésű és érlelésű pezsgőt anélkül, hogy jövedéki biztosítékot kellene tenni a tevékenység megkezdéséhez.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a pezsgőkészítés lehetőségének kiszélesítése magával hozta a változást a pezsgőfogyasztás kultúrájában is.
"A jó minőségű pezsgő a hétköznapok eleganciájának része, míg a kiváló minőségű, komoly, nagy pezsgő a nagy pillanatok nedűje maradt" - fogalmazott.
Hozzátette, a trendek alapján a magyar piacon is erős a kereslet az alkoholmentes változatok és a pezsgőalapú koktélok iránt.
Hubai Imre szerint bizakodásra ad okot, hogy világszerte nő a pezsgőfogyasztás, miközben az ezredforduló óta 70 százalékkal nőtt a világ pezsgőtermelése, így már a bortermelés 8 százalékát adja. Ráadásul az alkoholmentes pezsgő és pezsgő alapú koktélok iránti fogyasztói kereslet további növekedésére lehet számítani az elkövetkezendő években.
Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarországon évente mintegy 2,5-2,6 millió hektoliter bor, borászati termék forgalomba hozatalát kérik a borászok, ennek 5-6 százaléka, mintegy 140-160 ezer hektoliter pezsgő.
Kedvezően alakul a magyar pezsgő exportja, a pandémia miatti visszaesést követően jelentősen nőtt a volumene: tavaly már megközelítette az ötmillió litert, ennek értéke 10,8 millió euró volt, majdnem duplája a 2021-es értéknek.
A lendület 2025-ben is folytatódik, mert jelentős, csaknem 30 százalékos bővülés tapasztalható az elmúlt év hasonló időszakához képest - ismertette.
Az államtitkár szót ejtett a szőlő számára a legnagyobb problémát jelentő aranyszínű sárgaság betegségről, amellyel szemben az Agrárminisztérium határozottan fellép a betegség terjedésének megfékezése és kordában tartása érdekében.
Hozzátette, szorgalmazzák a növényvédelmi szabályok betartását, valamint az ültetvények folyamatos ellenőrzését, mert a betegség korai felismerése nagyon fontos.
Jelezte, sikerrel kezdeményezték, hogy az elérhető uniós szőlő- és borászati támogatások közé kerüljön be az aranyszínű sárgaság terjedése elleni közösségi védekezés költségeinek 100 százalékos támogatása, amelyről a vonatkozó jogszabály akár év végén megjelenhet.
Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke köszöntőjében kiemelte, "a pezsgő sokkal több mint elegáns ital, a hétköznapok itala, ha az ember alkalmat talál rá". Felhívta a figyelmet, hogy kihívások tornyosulnak a magyar pezsgő előtt is, a beruházások elkerülhetetlenek, hiszen a meleg miatt gyorsul a feldolgozás, a korábbi 2,5 hónap helyett egy hónap alatt fel kell dolgozni a géppel leszüretelt szőlőt.
Jelezte, hogy a szőlőárak felfelé mentek, ám a borárakat is rendezni kell, szükséges az áremelés, mert a vállalkozások gazdaságossága enélkül elképzelhetetlen.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ma divatos kifejezés: a nüanszok dönthetnek. Az NB I-ben mondogatják ezt, ahol 12 egyforma csapat erőlködik: egyformán közepes csapat. Ezzel a nyilatkozatával Rossi a vereségre akarja felkészíteni a szurkolókat. Remélhetőleg a csapat rácáfol trénerére.
-
Az emberi erőforrások miniszteri tisztjét rendkívül nehéz időben töltötte be. A Magyarságkutató Intézet létrehozásával történelmi tettet hajtott végre.
-
Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta: orgona felújításra 79, hangszer- és hangtechnika vásárlásra 279 személy és 156 közösség nyert támogatást, a zenei programok közül pedig 102 valósulhat meg a pályázat jóvoltából.