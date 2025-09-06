Videóra vett rablás - Hat óra múlva aszfalton feküdt a bűnöző - Videó
2025. szeptember 6. 08:06

Plazmavágóval nyitottak fel egy bankautomatát Budapest XIV. kerületében 2025. szeptember 4-én éjszaka 2 óra 45 perc körül. Az elkövetők felfeszítették az ügyféltér fotocellás ajtaját, kivágták az ATM-et, amiből több tízmillió forintot vittek el. Érkezésük és távozásuk között két perc telt el. A bűncselekményről és az elkövetők nem egészen hat órával később történt elfogásáról Bukovics Péter r. alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Vagyonvédelmi Osztály vezetője másnap sajtótájékoztatón számolt be.

video

Az osztályvezető elmondta, hogy a két tettes elektromos rollerrel hagyta el a helyszínt, majd autóba ültek. A BRFK vagyonvédelmi nyomozói ekkor már a nyomukban voltak, információik alapján a keresett járműben utazó két férfit reggel 8 óra előtt néhány perccel a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az M1 autópályán fogták el, majd átadták az intézkedést budapesti kollégáiknak. A kocsiban megtalálták a bankautomatából eltulajdonított pénzt és az elkövetéshez használt plazmavágót is. A 39 és 41 éves bűnözők moldáv állampolgárként igazolták magukat, egyiküknél azonban egy bolgár személyi okmányt is találtak. A nyomozás adatai szerint ugyanez a páros augusztus 14-én ugyanilyen módszerrel Bicskén feltört egy ATM-et. 

police.hu
Címkék:
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Kultúraromboló invázorok Európában
    El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
  • Juhász Hajnalka
    Juhász Hajnalka: Az osztrákok ébrednek
    Számunkra a magyar emberek bátorsága és a kormány illegális migráció elleni küzdelme, családpolitikája a követendő modell - hangsúlyozták az osztrák Szabadságpárt képviselői, tartományi vezetői – közölte a KDNP országgyűlési képviselője, hozzáfűzve, a delegációt Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományfőnök-helyettese vezette. Juhász Hajnalka úgy fogalmazott:
  • kilátók
    Csodásmagyarország legszebb kilátó helyei
    Minden magyarnak, szülessen akár Sao Paulóban, Melbourne-ben vagy Tokióban, el kell zarándokolnia a Prédikálószékre, a Kékestetőre és a Zengőre. Később a Gerlachfalvi csúcsra, majd a Gór-havasra is.
  • MAGYAR VÁLOGATOTT
    Ír-magyar - Rossi: nüanszok dönthetnek
    Ma divatos kifejezés: a nüanszok dönthetnek. Az NB I-ben mondogatják ezt, ahol 12 egyforma csapat erőlködik: egyformán közepes csapat. Ezzel a nyilatkozatával Rossi a vereségre akarja felkészíteni a szurkolókat. Remélhetőleg a csapat rácáfol trénerére.
MTI Hírfelhasználó