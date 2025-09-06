Videóra vett rablás - Hat óra múlva aszfalton feküdt a bűnöző - Videó

Plazmavágóval nyitottak fel egy bankautomatát Budapest XIV. kerületében 2025. szeptember 4-én éjszaka 2 óra 45 perc körül. Az elkövetők felfeszítették az ügyféltér fotocellás ajtaját, kivágták az ATM-et, amiből több tízmillió forintot vittek el. Érkezésük és távozásuk között két perc telt el. A bűncselekményről és az elkövetők nem egészen hat órával később történt elfogásáról Bukovics Péter r. alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Vagyonvédelmi Osztály vezetője másnap sajtótájékoztatón számolt be.
video
Az osztályvezető elmondta, hogy a két tettes elektromos rollerrel hagyta el a helyszínt, majd autóba ültek. A BRFK vagyonvédelmi nyomozói ekkor már a nyomukban voltak, információik alapján a keresett járműben utazó két férfit reggel 8 óra előtt néhány perccel a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az M1 autópályán fogták el, majd átadták az intézkedést budapesti kollégáiknak. A kocsiban megtalálták a bankautomatából eltulajdonított pénzt és az elkövetéshez használt plazmavágót is. A 39 és 41 éves bűnözők moldáv állampolgárként igazolták magukat, egyiküknél azonban egy bolgár személyi okmányt is találtak. A nyomozás adatai szerint ugyanez a páros augusztus 14-én ugyanilyen módszerrel Bicskén feltört egy ATM-et.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Számunkra a magyar emberek bátorsága és a kormány illegális migráció elleni küzdelme, családpolitikája a követendő modell - hangsúlyozták az osztrák Szabadságpárt képviselői, tartományi vezetői – közölte a KDNP országgyűlési képviselője, hozzáfűzve, a delegációt Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományfőnök-helyettese vezette. Juhász Hajnalka úgy fogalmazott:
-
Minden magyarnak, szülessen akár Sao Paulóban, Melbourne-ben vagy Tokióban, el kell zarándokolnia a Prédikálószékre, a Kékestetőre és a Zengőre. Később a Gerlachfalvi csúcsra, majd a Gór-havasra is.
-
Ma divatos kifejezés: a nüanszok dönthetnek. Az NB I-ben mondogatják ezt, ahol 12 egyforma csapat erőlködik: egyformán közepes csapat. Ezzel a nyilatkozatával Rossi a vereségre akarja felkészíteni a szurkolókat. Remélhetőleg a csapat rácáfol trénerére.