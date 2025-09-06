Videóra vett rablás - Hat óra múlva aszfalton feküdt a bűnöző - Videó

2025. szeptember 6. 08:06

Plazmavágóval nyitottak fel egy bankautomatát Budapest XIV. kerületében 2025. szeptember 4-én éjszaka 2 óra 45 perc körül. Az elkövetők felfeszítették az ügyféltér fotocellás ajtaját, kivágták az ATM-et, amiből több tízmillió forintot vittek el. Érkezésük és távozásuk között két perc telt el. A bűncselekményről és az elkövetők nem egészen hat órával később történt elfogásáról Bukovics Péter r. alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Vagyonvédelmi Osztály vezetője másnap sajtótájékoztatón számolt be.



video

Az osztályvezető elmondta, hogy a két tettes elektromos rollerrel hagyta el a helyszínt, majd autóba ültek. A BRFK vagyonvédelmi nyomozói ekkor már a nyomukban voltak, információik alapján a keresett járműben utazó két férfit reggel 8 óra előtt néhány perccel a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az M1 autópályán fogták el, majd átadták az intézkedést budapesti kollégáiknak. A kocsiban megtalálták a bankautomatából eltulajdonított pénzt és az elkövetéshez használt plazmavágót is. A 39 és 41 éves bűnözők moldáv állampolgárként igazolták magukat, egyiküknél azonban egy bolgár személyi okmányt is találtak. A nyomozás adatai szerint ugyanez a páros augusztus 14-én ugyanilyen módszerrel Bicskén feltört egy ATM-et.

police.hu