Az egyik legjobb magyar étel ünnepe Tiszacsegén
2025. szeptember 6. 09:08

Szombaton rendezik meg a több mint egy évtizedes múltra visszatekintő Harcsapaprikás ünneplését Tiszacsegén. Az egész napos rendezvényre az ország minden részéről több mint 140 csapat nevezett és mintegy 10 ezer látogatót várnak - mondta pénteken az MTI-nek Nagy Sándor főszervező, a tiszacsegei halászcsárda tulajdonosa.

Az esemény középpontjában a harcsapaprikás-főzőverseny áll, amihez minden csapatnak térítésmentesen 2-2 kilogramm harcsát ajándékoz a csárda - ismertette Nagy Sándor.

Kiemelte, hogy évről évre nő a jelentkező csapatok száma, akik közül az első nyolcvan regisztráló sátrat is kap, a többieknek főzőhelyet adnak. A csapatok hoznak magukkal reggelit, így olyan ritkaságokkal is találkozhatnak az érdeklődők, mint a harcsából készült debreceni páros kolbász.

Az ingyenes ünnep programjai között szerepel többek között a Számadó zenekar, az Agyagbanda, Nótár Mary és Fásy Ádám koncertje, kézműves kirakódóvásár, vidámpark, de a rendezvény vendége lesz Bodrogi Gyula színművész is.

mti
Címkék:
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Kultúraromboló invázorok Európában
    El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
  • Juhász Hajnalka
    Juhász Hajnalka: Az osztrákok ébrednek
    Számunkra a magyar emberek bátorsága és a kormány illegális migráció elleni küzdelme, családpolitikája a követendő modell - hangsúlyozták az osztrák Szabadságpárt képviselői, tartományi vezetői – közölte a KDNP országgyűlési képviselője, hozzáfűzve, a delegációt Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományfőnök-helyettese vezette. Juhász Hajnalka úgy fogalmazott:
  • kilátók
    Csodásmagyarország legszebb kilátó helyei
    Minden magyarnak, szülessen akár Sao Paulóban, Melbourne-ben vagy Tokióban, el kell zarándokolnia a Prédikálószékre, a Kékestetőre és a Zengőre. Később a Gerlachfalvi csúcsra, majd a Gór-havasra is.
  • MAGYAR VÁLOGATOTT
    Ír-magyar - Rossi: nüanszok dönthetnek
    Ma divatos kifejezés: a nüanszok dönthetnek. Az NB I-ben mondogatják ezt, ahol 12 egyforma csapat erőlködik: egyformán közepes csapat. Ezzel a nyilatkozatával Rossi a vereségre akarja felkészíteni a szurkolókat. Remélhetőleg a csapat rácáfol trénerére.
MTI Hírfelhasználó