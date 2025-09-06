Az egyik legjobb magyar étel ünnepe Tiszacsegén

2025. szeptember 6. 09:08

Szombaton rendezik meg a több mint egy évtizedes múltra visszatekintő Harcsapaprikás ünneplését Tiszacsegén. Az egész napos rendezvényre az ország minden részéről több mint 140 csapat nevezett és mintegy 10 ezer látogatót várnak - mondta pénteken az MTI-nek Nagy Sándor főszervező, a tiszacsegei halászcsárda tulajdonosa.

Az esemény középpontjában a harcsapaprikás-főzőverseny áll, amihez minden csapatnak térítésmentesen 2-2 kilogramm harcsát ajándékoz a csárda - ismertette Nagy Sándor.

Kiemelte, hogy évről évre nő a jelentkező csapatok száma, akik közül az első nyolcvan regisztráló sátrat is kap, a többieknek főzőhelyet adnak. A csapatok hoznak magukkal reggelit, így olyan ritkaságokkal is találkozhatnak az érdeklődők, mint a harcsából készült debreceni páros kolbász.

Az ingyenes ünnep programjai között szerepel többek között a Számadó zenekar, az Agyagbanda, Nótár Mary és Fásy Ádám koncertje, kézműves kirakódóvásár, vidámpark, de a rendezvény vendége lesz Bodrogi Gyula színművész is.

mti