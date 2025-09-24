Etikai kódex elfogadását indítványozza Navracsics Tibor a választási kampányra
Ahogy közeledünk a 2026-os választásokhoz, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy egy különösen mocskos és aljas választási kampány előtt állunk – hangsúlyozta keddi videóüzenetében Navracsics Tibor, a KDNP országgyűlési képviselője. Közölte, ezért „az ország legbékésebb választókerületében”, Veszprém vármegye 3. számú egyéni választókerületben egy etikai kódex elfogadását indítványozza.
2025. szeptember 24. 14:36
Az etikai kódexben hitet teszünk amellett, hogy lehet pozitívan is kampányolni, egymás tiszteletére építve kritizálni egymást, egymás nézeteit, terveit, anélkül, hogy ez lejárató-kampánnyal, vagy egymás magánéletének felhánytorgatásával járna
– mondta Navracsics Tibor. Hozzáfűzte, az etikai kódex-tervezetet elküldte Gergelics Ádámnak, a Mi hazánk bejelentett jelöltjének, és Bakk Istvánnak, a Demokratikus Koalíció bejelentett jelöltjének. „Abban bízom, hogy a visszajelzésük után mi hárman, akik már egészen biztos, hogy 2026-ban itt indulunk, alá tudjuk írni az etikai kódexet, és be is fogjuk tartani a hátralévő fél évben” – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus.
2022-ben már bebizonyítottuk, hogy így is lehet. Ezúttal a legbékésebb választókerületben is szükség lehet erre! – zárta a Facebookon közzétett bejegyzését a kereszténydemokrata politikus.
Facebook/Navracsics Tibor
