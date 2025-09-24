Etikai kódex elfogadását indítványozza Navracsics Tibor a választási kampányra

Ahogy közeledünk a 2026-os választásokhoz, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy egy különösen mocskos és aljas választási kampány előtt állunk – hangsúlyozta keddi videóüzenetében Navracsics Tibor, a KDNP országgyűlési képviselője. Közölte, ezért „az ország legbékésebb választókerületében”, Veszprém vármegye 3. számú egyéni választókerületben egy etikai kódex elfogadását indítványozza.

Az etikai kódexben hitet teszünk amellett, hogy lehet pozitívan is kampányolni, egymás tiszteletére építve kritizálni egymást, egymás nézeteit, terveit, anélkül, hogy ez lejárató-kampánnyal, vagy egymás magánéletének felhánytorgatásával járna

– mondta Navracsics Tibor. Hozzáfűzte, az etikai kódex-tervezetet elküldte Gergelics Ádámnak, a Mi hazánk bejelentett jelöltjének, és Bakk Istvánnak, a Demokratikus Koalíció bejelentett jelöltjének. „Abban bízom, hogy a visszajelzésük után mi hárman, akik már egészen biztos, hogy 2026-ban itt indulunk, alá tudjuk írni az etikai kódexet, és be is fogjuk tartani a hátralévő fél évben” – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus.

2022-ben már bebizonyítottuk, hogy így is lehet. Ezúttal a legbékésebb választókerületben is szükség lehet erre! – zárta a Facebookon közzétett bejegyzését a kereszténydemokrata politikus.

Facebook/Navracsics Tibor