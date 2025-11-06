Bírságot kapott a Partizán: az NMHH szankcionálta a csatornát a roma közösséget érintő kijelentések miatt

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 6. 10:09

A roma származásúakra tett jogsértő kijelentésekkel összefüggésben szankcionálta a Partizánt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület emellett több médiaszolgáltatóra is bírságot szabott ki egy telekommunikációs cég reklámjának korhatár-besorolása miatt - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint megsértette a közösséggel szembeni kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezést az "Aranyosi Péter a Halálcsillagról, tankokról és a Fideszről" című műsorszámban elhangzott, a roma származásúakra vonatkozó kijelentésekkel a Partizán közéleti-politikai YouTube-csatorna május 19-én.

Emiatt a Médiatanács 200 ezer forint bírságot szabott ki a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítványra a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezés mellett - tették hozzá.

Az egyik telekommunikációs cég május 8. és 31. között számos alkalommal közreadott reklámjának korhatár-besorolásával, valamint közzétételével összefüggésben több médiaszolgáltatót is szankcionált a testület.

A jogsértés miatt az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World médiaszolgáltatásokat érintően a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek 1 millió 200 ezer forint, a Life TV-t és Ozone TV-t működtető Media Vivantis Zrt.-nek 200 ezer forint, a Dikh TV-t üzemeltető Első Roma Média Műsorszolgáltató Kft.-nek pedig 100 ezer forint bírságot kell fizetnie, emellett mindegyik médiaszolgáltatót a jogsértésekről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a Médiatanács.

A sátoraljaújhelyi Zemplén FM 104,9 állandó megnevezésű rádió megsértette a szerződéses vállalásait azáltal, hogy az augusztus 1-7-i műsorhetén nem tett közzé a hatósági szerződésében rögzítetteknek megfelelő mennyiségű helyi közéleti műsorszámot.

A mulasztás miatt a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóra 20 ezer forint bírságot rótt ki a testület, valamint a jogsértésről szóló közlemény közzétételére is kötelezte - írták.

Két rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárásban is eredményt hirdetett a médiatanács: az Esztergom 107,5 MHz használatának jogát az egyedüli érvényes ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. nyerte el; a Sátoraljaújhely 100,0 MHz használatára indított pályázati eljárás nyertese pedig a jelenlegi médiaszolgáltató, az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. lett.

A Médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak - áll a közleményben.