Ha Isten velünk, ki ellenünk?

Egy jobboldali, keresztény művésszel való beszélgetés, mindig tartalmaz értékes, megfontolandó felvetéseket. Így volt ez Eperjes Károllyal való beszélgetéssel is, amit Lentulai Krisztiánnal folytatott. Az egyik fontos gondolat volt, „Ha Isten velünk, ki ellenünk”, amit szerinte az Alkotmányunk kezdő mottójaként kellene alkalmaznunk.

2025. szeptember 29. 09:09

Valóban eleink ezzel a mondattal mentek csatába és nincs olyan érv, ami ellene szólna. Lényeg, hogy Isten velünk legyen, akkor legyőzzük az ellenséget. Jó mottó ez mostani helyzetünkre is, mert az ellenzék szervezkedése, romba döntheti keresztény civilizációnkat, amit eddig gondosan építgettek a századok és a jobboldali kormányunk.

„Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha”

Eperjes kifejtette, ő úgy jobboldali, hogy elkerüljük a balsorsot és tulajdonképpen egyetemes akar lenni. Továbbgondolva, Isten Igéje is egyetemes, márpedig fontos nekünk Isten szava. Jobboldali, aki a jobbik részt választotta, hogy elkerüljön bennünket a balsors- mondta még a művész.

Ez egyben utalás egy evangéliumi eseményre, a Mária és Márta történetére. Márta sürgött - forgott a konyhában, Mária meg csak leült az Úr Jézus lábához és hallgatta. Amikor Márta szóvá tette, hogy Mária nem segít neki, Jézus mondta: „Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha”.

Kiderült, Eperjes Károly ajánlotta, hogy a Fidesz kétharmad esetén, írjon új Alkotmányt, méghozzá keresztény Alkotmányt

Ez meg is történt és tudjuk, hogy Alkotmányunk Szent István-i 2010 óta, ami támadások középpontjában áll a mai napig. Nem másért, mint a keresztény értékrendjéért támadja, a hazai baloldal és az ateistává lett Brüsszel, aki Alkotmányából is kihagyta a keresztény gyökereket. Meg sem említi, hogy Európa keresztény országokból áll, keresztény hagyományokkal, értékekkel, szokásokkal, ünnepekkel. Így aztán nem is csoda, ha a mi keresztény Alkotmányunk miatt, még szankcionálnak is bennünket. A baloldal azonnal meg akarja semmisíteni Alkotmányunkat hatalomra jutása esetén. Így aztán az árulás eredményeként, joggal várja az elmaradt pénzek utalását. Eperjes azonban még azt is hozzátette, hogy az Alkotmány mindenkire vonatkozik, a jobboldalnak is be kellene tartania.

A brüsszeli vezetés, hasonlít a korábbi moszkvai vezetéshez- mondta Eperjes. Washingtonnal állt összeköttetésben, csakhogy Trump megválasztásával megváltozott a helyzet. Ezért nem véletlen, hogy Charlie Kirket meggyilkolták, aki Trump jobb keze volt. Tanította az egyetemi campusokon a fiatalságot, a jövő generációt kilábalni a Harry Potter helyzetből- jelentette ki Eperjes. Trump napokig meg sem jelent, annyira sajnálta ezt a lelki embert. Ő életét tette fel arra, hogy tanítson keresztény értékekre. Még 19 éves korában hozta létre szervezetét, amit ma milliók követnek. Hozzátehetjük, tudjuk, hogy baloldali liberális emberek örültek a 32 éves 2 gyermekes keresztény családapának a halálán. Idehaza is vannak a baloldalon, akik nevetnek örömükben ennek az embernek a halálán. Tudjuk, hogy a Kétfarkú Kutyapárt önkormányzati képviselője, Jánosi Gergő is ezt tette. Lemondásra szólították fel, eddig sajnos csak egy keresztényvédő civil szervezet, a CitizenGo. Ahogy Elon Musk elbocsátotta lelketlen munkatársait, akik azt mondták megérdemelte, úgy kellene itthon is tenni. Zsinórmértékünk az legyen, amit Jézus mondott, „aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt”. És mi volt, az egykor keresztény Európa reakciója?

A brüsszeli parlamentben, a balosok nem voltak hajlandók felállni néma csendben Kirk tiszteletére, hanem hangosan dobogtak. A pápa viszont vértanúnak tekinti, akit hite miatt öltek meg.

Vasárnap vagy Úr napja?

A Lentulai beszélgetésben még sok más dolog is szóba került. Például elhangzott Kötcsén, hogy az egyházak miért nem szállnak be jobban a jobboldali kormányért való harcba. Orbán Viktor viszont azt válaszolta, hogy nem dolguk, hogy közvetlenül részt vegyenek a direkt politikában. Az ő dolguk a térítés és a misszió. A kormányfőre vonatkozóan azt mondta Eperjes, hogy világpolitikai tényező, neki kellene szellemi vezetőnek lennie a világban. Imádkozzunk érte minden nap! Még szó esett a vasárnap elnevezéséről, hogy miért a vásárról nevezték el és miért nem hívjuk Úr napjának, ahogy régen hívták. Oroszországban még a szocializmus időszakában is „voszkreszenje” volt a neve, azaz Feltámadás.

Megjegyezzük, ehhez tudni kell, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, a 7-en megpihent. Ezt elrendelte munkanélküli napnak, amikor az embereknek, akiknek szeretetből teremtette a földet őrá kell megemlékeznie. Ez benne van a Tízparancsolatban is: „Az Úr napját szenteld meg!”A zsidóknál ez a szombatra esett, de a keresztények a vasárnapra tették, mert akkor támadt fel Jézus Krisztus. Így az Úr napja kifejezés valóban jogos lenne. A másik felvetés, hogy miért nem az ősi himnuszunk a Boldogasszony anyánk szerepel az Alkotmányban, no és a régi mondás, Ha Isten velünk, ki ellenünk. Mindkettő jogos lenne, a Máriához szóló énekkel együtt. Ugyanis Szent István, akinek örökségét folytatjuk az Alkotmány szerint, a Szűzanyának ajánlotta országunkat.

„Azt mondják, én evangelizáltam a Fideszt” - Eperjes Károly a Hotel Lentulaiban

Pók Katalin