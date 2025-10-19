Földből kiásott arany ékszerek

Földbe ásott, forgalomból kivont bankjegyeket és arany ékszereket tulajdonított el egy férfi, aki ellen minősített lopás bűntette miatt emelt vádat a Gödöllői Járási Ügyészség - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szombaton az MTI-vel.
A vádirat szerint a férfi 2023 márciusában alkalmi munkavállalóként dolgozott egy kft-nél, és a munkáltatója által bérelt, kerepesi ingatlanban lakott. A vádlott egy délelőtt a telek hátsó részében egy földből alig kilátszódó műanyag zacskóra figyelt fel. A zacskót kirángatta, és benne két, zárt fémdobozt és a hozzájuk tartozó kulcsot talált. A fémdobozokat az ingatlan korábbi tulajdonosa a halála előtt, 2011-ben ásta el.
Az elrejtett dobozban forgalomból már kivont bankjegyek, több aranyékszer és a korábbi tulajdonoshoz köthető iratok voltak.
A vádlott a dobozok tartalmát magához vette és még aznap hazautazott borsodi lakóhelyére.
A férfi a forgalomból kivont bankjegyeket közel 10 millió forint forgalomban lévő bankjegyre váltotta. A pénzből személygépkocsit, ülőgarnitúrát és több mobiltelefont vásárolt, valamint édesapjának 10 ezer forintot ajándékozott. A vádlott az összesen több mint 1 millió forint értékű arany ékszerek nagy részét megtartotta, kisebb részét zálogba adta.
A nyomozó hatóság a férfi lakóhelyén megtalálta az ellopott pénzből megmaradt közel 9 millió forintot és a zálogba nem adott arany ékszereket. A rendőrség továbbá felkutatta és lefoglalta a zálogba adott ékszereket is.
Az ügyészség a férfit minősített lopás bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. Az ügyészség a lefoglalt készpénz és arany ékszerek kiadását indítványozza az elhunyt sértett örököseinek.
