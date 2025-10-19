Ismét Fodor Antalnét választották a Magyar Vöröskereszt elnökének

2025. október 19. 12:06

Tizenhatodik kongresszusát tartja a Magyar Vöröskereszt Esztergomban, melynek részeként a küldöttgyűlés ismét Fodor Antalnét választotta a szervezet elnökének.

Az Országos Tisztújító Küldöttgyűlésén a humanitárius szervezet vezetősége értékelte az elmúlt négy év tapasztalatait és eredményeit. Pénteken megválasztották a szervezet alelnökeit, ifjúsági elnökét, valamint országos tisztségviselőit, szombaton pedig az alakuló üléseket tartják - közölte a Magyar Vöröskereszt szombaton az MTI-vel.

Mint írták, a Magyar Vöröskereszt elnökének személye nem változott, a szervezet élére immár második alkalommal választotta meg a testület Fodor Antalnét. Az alelnöki pozíciókat Bobrovics Árpád és Bognár Ferenc országos vezetőségi tagok töltik be - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint Fodor Antalné 1972 óta vállal aktív szerepet a Magyar Vöröskereszt munkájában: kezdetben a hátrányos helyzetű családok támogatásában vett részt, majd vezetőségi tagnak választották Szigetszentmiklóson. 2004-től Pest megyei küldött, majd 2012-től a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének elnöke lett. A Pest vármegyei elnöki feladatokat azóta is ellátja. A tisztújító küldöttgyűlés első alkalommal 2021-ben választotta meg a Magyar Vöröskereszt elnökének.

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elnöki pozíciójára megválasztott Bereczki Máté Dániel 2019 óta a Magyar Vöröskereszt önkéntese, 2022 óta a XVII. kerületben a területi alapszervezet tagja, 2023 óta fővárosi ifjúsági küldött, 2025-től pedig ő a fővárosi ifjúsági elnök és országos ifjúsági küldött - olvasható a közleményben.

A kongresszusi küldöttek a felügyelő bizottság és az etikai bizottság tagjairól is döntöttek - áll az összegzésben.

MTI