Háromgyermekes anyák adómentessége: a társadalom nagy része támogatja az új intézkedést
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb, júliusban készült kutatása szerint a magyar társadalom túlnyomó többsége, 72 százaléka támogatja a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet. Mindössze minden hatodik ember, 17 százalék gondolja úgy, hogy ez a kedvezmény indokolatlan.
2025. október 6. 14:34
Kopp Mária Intézet: egyre többen érzik úgy, hogy a nagycsaládos lét nem hátrány, hanem érték
Október elsejével egy olyan döntés lépett hatályba, amely sok család életét alapjaiban változtathatja meg: a háromgyermekes édesanyák ezentúl élethosszig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól. Az intézkedés egyszerre anyagi könnyebbség és szimbolikus elismerés — egyfajta köszönet mindazoknak az anyáknak, akik a mindennapokban egyszerre vállalnak szerepet a munkahelyen és otthon, három vagy több gyermek nevelése mellett.
Széles körű társadalmi egyetértés
A felmérés szerint a háromgyermekes anyák adómentességéről szinte mindenki hallott már – a válaszadók 91 százaléka ismeri az intézkedést. A támogatottság különösen magas a nagycsaládosok körében, ahol 88 százalék pozitívan értékeli a döntést, de az átlag feletti az egyetértés a kisgyermekesek és a kormánypárti szavazók között is.
A kutatásból az is kiderül, hogy a személyi jövedelemadó-mentesség egyre több magyar családot érint: ma már minden harmadik háztartásban él olyan személy, aki mentesül a fizetés alól. A legnagyobb arányban a 25 év alatti fiatalok között találhatók adómentes keresők, de a nagycsaládosok több mint fele (53%) és a gyermeket nevelő családok 40 százaléka is érintett.
A nagycsaládos lét már nem szegénységi kockázat
A közvéleménykutatás egyik legérdekesebb tanulsága, hogy a nagycsaládos életet a magyarok egyre inkább pozitív értékként látják. A válaszadók kétharmada szerint a háromgyermekes anyákat ma már megbecsüli a társadalom, és minden harmadik ember úgy véli, a nagycsaládos lét mára divatossá, „trendi életformává” vált.
„A magyar családpolitika célja az, hogy a gyermekvállalás ne járjon anyagi hátrányokkal, hanem valódi társadalmi és gazdasági megbecsülést jelentsen” – fogalmazott a KINCS közleménye. Az intézet szerint az adómentesség nem csupán anyagi segítség, hanem üzenet is: a gyermeknevelés érték, és azok, akik több gyermeket vállalnak, a közösség jövőjébe fektetnek.
Negyedmillió anyának, évi 1,3 millió forinttal több
A most bevezetett adómentesség mintegy negyedmillió háromgyermekes édesanyát érint, akik évente átlagosan 1,3 millió forinttal több jövedelmet tarthatnak meg. Ez az összeg nemcsak a családi kasszát erősíti, hanem sokak számára új lehetőségeket is megnyithat — például lakásfelújításra, gyerekek taníttatására vagy egyszerűen nagyobb biztonság megteremtésére.
Elismerés és biztonság
A nagycsaládos anyák számára a döntés túlmutat a pénzügyi hatáson. Sokaknak azt üzeni, hogy a társadalom értékeli a mindennapi erőfeszítéseiket. A három vagy több gyermeket nevelő nők gyakran hosszabb időt töltenek távol a munkaerőpiactól, jövedelmi hátrányt vállalva. Az élethosszig tartó adómentesség most ezt a hátrányt előnnyé alakítja.
„A gyermekvállalás felelősség, ugyanakkor hatalmas érték. A magyar társadalom pedig most úgy tűnik, egyre inkább felismeri ezt”
– áll a KINCS összegzésében.
Gerzsenyi Krisztián
