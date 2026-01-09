Labdarúgó NB I - Varga Ádám visszatér a Ferencvároshoz

Szerző: MTI

2026. január 9. 18:04

Féléves kölcsönjáték után visszatér a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatához Varga Ádám.

Igaz, 53 méterről is rúgtak neki gólt Debrecenben, de ettől az egy esettől eltekintve csapata erőssége volt a cívis városban - Kép: fradi.hu

A 26 éves kapust a fővárosi klub hívta vissza, mivel posztján jelenleg nincs elég hadra fogható játékosa az együttesnek.

"Kapusaink jelenlegi egészségi állapota miatt -

Dibusz Dénes rehabilitációját végzi,

illetve Radnóti Dániel esetében egy sérülés miatt műtéti beavatkozásra van szükség, így jelenleg csak Gróf Dávid bevethető - úgy döntöttünk, élünk azzal a lehetőségünkkel, hogy Varga Ádámot azonnali hatállyal visszarendeljük" - nyilatkozott a klub honlapjának Hajnal Tamás sportigazgató.

A sportvezető hozzátette, hogy a hálóőr hamarosan csatlakozik majd a Spanyolországban edzőtáborozó csapathoz.

Varga az őszi idényében 18 bajnoki mérkőzésen és két kupameccsen védte a bajnokságban negyedik helyen álló DVSC kapuját.

"Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben,

bizonyította, hogy milyen jó kapus, s egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak" - mondta Hajnal Tamás.