A TEK látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson.

A belügyminiszter kijelölése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában - közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.
Közleményük szerint a nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja.
A TEK szakemberei megkezdték a felkészülést, a nemzetközi protokolloknak megfelelően - a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal - gondoskodnak a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról - írták.
