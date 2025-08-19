Kövér László: a politika már nem a rendszerváltozásról szól

Kövér László kifejtette, a parlament három fő funkciója a törvényhozás, a kormány ellenőrzése és maga a nyilvánosság. Mint mondta, először a parlament ellenőrzési funkciója számolódott föl, mert annyira eldurvultak a viszonyok a kormánypártok és az ellenzékiek között, hogy bármilyen egyetértés ki volt zárva.

2025. augusztus 19. 05:05

A politika ma már nem a rendszerváltozásról szól, hála a 2010-ben megalakult kormány vezetésének - mondta az Országgyűlés elnöke hétfőn, a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban, ahol egy pódiumbeszélgetésen vett részt az Összmagyar Egyetemista Tábor elnevezésű rendezvényen..

Kövér László szerint valóban sikerült befejezni a rendszerváltozást, amely a házelnök generációja számára egy történelmi lehetőség és élmény volt. Hozzátette, azóta teljesen átalakult a kommunikáció, a jövő évi választási kampány érdemi része pedig már a virtuális világban zajlik majd.

Kiemelte, alkalmazkodni kell az új kommunikációhoz, és ehhez a fiatalabb generáció segítségére is szükség lesz. Megjegyezte, a közéletben eddig volt értelmes vita a politikai felek között arról, hogy ki mit akar ahhoz képest, ami van, de ma már ilyen diskurzus nem folyik és szemlátomást nincs is rá igény.

Arról is beszélt, hogy az ellenzéki politikai kommunikáció leegyszerűsödött arra az állításra, hogy minden rossz, és ehhez képest azt akarják, hogy minden jó legyen. Hozzátette, míg a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) évekkel ezelőtt viccesen adta elő az ingyen sör és örök élet ígéretét, a parlamenten kívüli ellenzéki pártok már minden humort lehántva erről ezt ígérik a magyar választóknak.

A házelnök úgy fogalmazott, érdektelen, mik voltak eddig a baloldal és a jobboldal közötti erőviszonyok. Szerinte a baloldal soha nem tudott volna nyerni a jobboldal ellen a hagyományos módokkal, eszközökkel és témákkal, mert "senki nem hitte el nekik, hogy jobb kormányzásra lesznek képesek, mint amit eddig produkáltak".

A jövő évi választási kampánnyal kapcsolatban megjegyezte, az nem lesz méltányos, hiszen ahhoz egy fordulatnak kellene történnie a politikai kommunikációban. A jelenlegi politikai diskurzust egy lejtőn guruló autóhoz hasonlította, amelyben nincsen fék. Megjegyezte, a parlament elvesztette szinte minden funkcióját, a törvényalkotást kivéve.

Kövér László kifejtette, a parlament három fő funkciója a törvényhozás, a kormány ellenőrzése és maga a nyilvánosság. Mint mondta, először a parlament ellenőrzési funkciója számolódott föl, mert annyira eldurvultak a viszonyok a kormánypártok és az ellenzékiek között, hogy bármilyen egyetértés ki volt zárva.

Hozzátette, a közösségi média totálissá válásával a parlament a nyilvánossági szerepét is elvesztette. Az azonnali kérdések órájából szerinte "azonnali sértések órája" lett, melyet egyes képviselők arra használnak, hogy feltegyenek egy "kekeckedő kérdést" és azt a válasz nélkül feltöltsék a Facebookra.

A beszélgetésben a házelnök a Harcosok Klubjára és a Digitális Polgári Körökre is kitért. Elmondta, bár ő maga nincs benne egyikben sem, az ezekben folyó munkát elengedhetetlenül szükségesnek tartja a megváltozott politikai kommunikációs helyzetben.

Kövér László kitért az ukrán-magyar diplomáciai helyzetre is, szerinte a két ország közötti hivatalos kapcsolati rendszer "fagyponton van". Hozzátette, ennek ellenére Magyarország az eddigi legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre a háború kitörésekor, és a Rákóczi Szövetség is már mintegy kilencezer ukrán embert látott vendégül táborában a harcok kezdete óta.

A házelnök Ukrajna uniós csatlakozásáról azt mondta, ha az országot felvennék az EU-ba, azzal tönkre menne az európai mezőgazdaság. Azzal nem az ukrán gazdák járnának jól, hanem azok a multinacionális cégek, amelyek a válság kitörése óta felvásárolták a termőföldeket - tette hozzá.

A Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti találkozóról azt mondta, hogy azzal "fontos fordulat történt". Hozzátette, Donald Trump a közösségi médiában azt mondja, hogy innentől a béke kulcsa Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezében van.

Az MTI-nek megküldött sajtóanyagban az áll, a Rákóczi Szövetség egyetemista tábora 1989 óta minden augusztus végén lehetőséget teremt arra, hogy a magyar fiatalok közéleti, tudományos és gazdasági előadásokon vegyenek részt, melyek alatt együtt értekezhetnek a magyarság és Közép-Európa helyzetérő, jövőjéről.

Az idei Összmagyar Egyetemista Táborba a Magyarországról, illetve a Kárpát-medencéből érkező hallgatókhoz magyar származású kortársaik is csatlakoznak az Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, az Egyesült Királyságból, Kanadából, Ausztriából, Lengyelországból, Németországból, Spanyolországból és Svédországból.

Borítókép: Sátoraljaújhely, 2025. augusztus 18. Kövér László, az Országgyűlés elnöke (b) pódiumbeszélgetésen az Összmagyar Egyetemista Tábor elnevezésű rendezvényen a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban 2025. augusztus 18-án. Mellette Szilágyi Zsolt, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztési igazgatója. MTI/Vajda János

MTI