Lázár János: a német kancellár beismerte, hogy elrontották a migrációs politikát

Lázár János szerint épp ezért kell folyamatosan több vasat tartanunk a tűzben: gazdasági együttműködést folytatnunk - nem a Nyugat ellenében, hanem a Nyugat mellett - a Kelettel is, akárhogy "hisztériáznak a körúton belüli és a rózsadombi elemzők, valamint messiásvárók".

2025. augusztus 27. 14:08

Friedrich Merz német kancellár beismerte, hogy a németek visszafordíthatatlan károkat okoztak maguknak és a híres jóléti államuknak azzal a migrációs politikával, amire kezdetben csak a magyarok mertek nemet mondani - hívta fel a figyelmet Lázár János szerdai Facebook bejegyzésében.

A "Willkommenskultur: kaputt!" kifejezéssel kezdődő posztban az építési és közlekedési miniszter, országgyűlési képviselő azt írta: "feltáró jellegű vallomást tett a hétvégén a német kancellár, csak még nem mindenki akarja észrevenni. Nekünk azonban észre kell vennünk, mert jövő tavasszal bizonyos politikusok épp azt a romlott árut akarják rásózni a magyarokra, amivel kapcsolatban Friedrich Merz a CDU tartományi pártkongresszusán végre beismerte: el*úrták, nem kicsit, hanem nagyon".

Vagyis a németek visszafordíthatatlan károkat okoztak maguknak és a híres jóléti államuknak azzal a migrációs politikával, amire kezdetben csak a magyarok mertek nemet mondani, még azon az áron is, hogy napi 1 millió eurós büntetést kell fizetnünk érte - írta.

"Mondj igazat, és betörik a fejed" - tette hozzá, majd feltette a "költői kérdést": "vajon a Merz-vallomás után a német kormány is büntetésre számíthat?"

A továbbiakban úgy értékelt, hogy az eddigi német migrációs politika nemcsak társadalmi feszültségeket okozott, hanem gazdasági bajokat is. Kiderült, hogy "sie schaffen es nicht" még a németek sem bírják pénzzel, erővel és idegekkel a párhuzamos társadalmak létezését. Németországban szaporodnak a no-go zónák, amit már csak "ballib kékharisnyák tagadnak"; a híres jóléti állam megroggyant, a német gazdaság pedig egyre versenyképtelenebb, ami rossz hír egész Európának. És különösen Magyarországnak, hiszen ha a német gazdaság beteg, akkor a magyar gazdaság is köhög - tette hozzá.

Lázár János szerint épp ezért kell folyamatosan több vasat tartanunk a tűzben: gazdasági együttműködést folytatnunk - nem a Nyugat ellenében, hanem a Nyugat mellett - a Kelettel is, akárhogy "hisztériáznak a körúton belüli és a rózsadombi elemzők, valamint messiásvárók".

Közlése szerint, bizonyos párttársaival ellentétben azonban nem gondolja, hogy a németekkel lenne baj. A liberális nyomulással van baj, amely ezt a politikát ráerőltette a német kormányokra és kancellárokra. Még egy olyan konzervatív politikusra is, mint Angela Merkel - szögezte le.

"Tulajdonképpen ébredés ez is, csak a jobbik fajtából, épp a woke ellentéte: egyre több európai politikus és szavazó ébred rá, hogy Európa megerősítéséhez a hagyományos értékekhez való visszatérésre van szükség. Mindannyiunk érdekében remélem, hogy a Merz-vallomás tényleg korszakhatárt jelent, és Németország újra előveszi a jobbik eszét. Magyarország pedig - a brüsszeli hörgés ellenére is - megőrzi. Ez is a tétje a jövő évi választásnak" - zárta bejegyzését Lázár János.

Kép: A miniszter - MTI/Illyés Tibor

MTI