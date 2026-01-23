Navracsics Tibor: Az én választókerületem a legszebb az országban, és abban bízom, hogy április 13-án majd azt is elmondhatom újra, hogy a legbékésebb maradt

Szerző: Gondola

2026. január 23.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter 2026-ban is megméreti magát a Veszprém vármegye 3. számú választókerületben. A kereszténydemokrata politikust az esélyekről, az ellenfelekről, a térség gazdasági fejlődéséről és a Balatonról kérdeztük.

Melyek a legfontosabb aktuális ügyek a Veszprém vármegyei 3. (Tapolca központú) választókerületben, és hogyan tervezi ezeket kezelni Navracsics Tibor?

Szeretném, ha ez a választókerület maradna a legbékésebb április 12-e után is. Az elmúlt négy évben, sőt, az előző kampányban is korrekt, teljesen normális viszony alakult ki az ellenfelek között. Ez a kultúra, ez a hagyomány szerintem legalább annyira fontos, mint az, hogy mennyi befektetés érkezett, mennyi munkahely jött létre vagy miket építettünk fel.

Ha azonban csak az anyagi oldalát nézem, az elmúlt négy évben a választókerületbe érkező források összege folyamatosan emelkedett. Nagyon sok eredményt értünk el az elmúlt ciklusban, de bőven van még tennivaló:

például a 8-as út további szakaszának gyorsforgalmi úttá bővítése nemcsak a vállalkozásoknak fontos, de a biztonság szempontjából is.

Nagyon fontos előrelépésnek tartom, hogy idén ősszel megkezdődött a Balaton kotrása, ami azért is nagyon fontos, mert a Balaton nem csak nyaralóhely, hanem sokaknak a megélhetése is. Ugyanilyen elkerülhetetlen feladat volt és lesz a közeli jövőben a szőlő aranyszínű sárgaság betegség megállítása, a kormány már eddig is 3,8 milliárd forintot fordított a megfékezésére. Elsődleges feladat az ország méltán híres borvidékeinek a megőrzése.

A választókerületben dolgozó polgármesterekkel, legyenek akár baloldaliak vagy jobboldaliak, kifejezetten jól tudunk együttműködni. Mindig a feladatokkal és a fejlesztésekkel, illetve a szükséges források megszerzésével foglalkoztunk, és nem a pártpolitikával.

A térségben szerencsére azok a településvezetők vannak nagy többségben, akik a közös pontokat keresik, és nem azokat, amelyek elválasztanak. Erre a következő négy évben is készen állok.

A pénzügyi fejlesztések mellett legalább ugyanolyan fontosnak tartom a közösségek erősítését, a helyi kulturális- és sportprogramok támogatását. Abban bízom, hogy a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa programsorozat után a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 is hasonlóan sikeres lesz majd.

Milyen kormányzati intézkedések segítették leginkább a választókerületben élőket? Miniszter úr kormányzati megbízatása – ha folytatódik – miért lehet hasznos a számukra?

Az elmúlt négy évben közel hatvanmilliárd forint forrás jutott a választókerületembe, ez többek között különböző pályázati források formájában érkezett: Magyar Falu Program, TOP, TOP Plusz, Versenyképes Járások Program . Fontos előrelépés volt az egészségügyellátásban, hogy Tapolcára új mammográf készülék érkezett, de büszke vagyok arra is, hogy az Ajkai Magyar Imre Kórház 5 milliárd forint fejlesztési összeget kapott, ebből többek között megújult az infektológiai osztály, de nemrég adtunk át egy teljesen új röntgenvizsgálót és CT-készüléket is.

Nagy előrelépés, hogy nyáron átadhattuk Szigligeten az első felújított orvoslakásokat – ez jelenti a térség jövőjét, hiszen meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a szakemberek a magas ingatlanárak ellenére helyben élhessenek, helyben alapítsanak családot, helyben tudják elképzeli jövőjüket, ezt a programot is mindenképpen folytatni kell.

Milyen most a hangulat a választókerületben? Mennyire etikus, érett, felelős politikai fellépés várható a kampányban az ellenzéki jelöltek részéről?

Az én választókerületem a legszebb az országban, és abban bízom, hogy április 13-án majd azt is elmondhatom újra, hogy a legbékésebb maradt. Négy éve is arra törekedtem, hogy személyeskedés nélkül, az eredmények és tervek bemutatásával kampányoljak.

Annak érdekében, hogy ez a mostani választáson is így legyen, szeptemberben elküldtem az ellenfeleimnek egy etikai kódexet, aminek aláírásával minden jelölt vállalhatta volna, hogy nem végez lejárató kampányt senki ellen.

Rajtam kívül a választókerület egyik jelöltje sem írta alá a vállalásokat – ez sok mindent elárul az ellenfeleim mentalitásáról. Mindenesetre a békés, észérvekkel történő kampányolás a Veszprém 3-as számú választókerületben most sem rajtam fog múlni!