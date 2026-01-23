Navracsics Tibor: Az én választókerületem a legszebb az országban, és abban bízom, hogy április 13-án majd azt is elmondhatom újra, hogy a legbékésebb maradt
Szerző: Gondola
2026. január 23. 11:05
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter 2026-ban is megméreti magát a Veszprém vármegye 3. számú választókerületben. A kereszténydemokrata politikust az esélyekről, az ellenfelekről, a térség gazdasági fejlődéséről és a Balatonról kérdeztük.
Melyek a legfontosabb aktuális ügyek a Veszprém vármegyei 3. (Tapolca központú) választókerületben, és hogyan tervezi ezeket kezelni Navracsics Tibor?
Szeretném, ha ez a választókerület maradna a legbékésebb április 12-e után is. Az elmúlt négy évben, sőt, az előző kampányban is korrekt, teljesen normális viszony alakult ki az ellenfelek között. Ez a kultúra, ez a hagyomány szerintem legalább annyira fontos, mint az, hogy mennyi befektetés érkezett, mennyi munkahely jött létre vagy miket építettünk fel.
Ha azonban csak az anyagi oldalát nézem, az elmúlt négy évben a választókerületbe érkező források összege folyamatosan emelkedett. Nagyon sok eredményt értünk el az elmúlt ciklusban, de bőven van még tennivaló:
például a 8-as út további szakaszának gyorsforgalmi úttá bővítése nemcsak a vállalkozásoknak fontos, de a biztonság szempontjából is.
Nagyon fontos előrelépésnek tartom, hogy idén ősszel megkezdődött a Balaton kotrása, ami azért is nagyon fontos, mert a Balaton nem csak nyaralóhely, hanem sokaknak a megélhetése is. Ugyanilyen elkerülhetetlen feladat volt és lesz a közeli jövőben a szőlő aranyszínű sárgaság betegség megállítása, a kormány már eddig is 3,8 milliárd forintot fordított a megfékezésére. Elsődleges feladat az ország méltán híres borvidékeinek a megőrzése.
A választókerületben dolgozó polgármesterekkel, legyenek akár baloldaliak vagy jobboldaliak, kifejezetten jól tudunk együttműködni. Mindig a feladatokkal és a fejlesztésekkel, illetve a szükséges források megszerzésével foglalkoztunk, és nem a pártpolitikával.
A térségben szerencsére azok a településvezetők vannak nagy többségben, akik a közös pontokat keresik, és nem azokat, amelyek elválasztanak. Erre a következő négy évben is készen állok.
A pénzügyi fejlesztések mellett legalább ugyanolyan fontosnak tartom a közösségek erősítését, a helyi kulturális- és sportprogramok támogatását. Abban bízom, hogy a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa programsorozat után a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 is hasonlóan sikeres lesz majd.
Milyen kormányzati intézkedések segítették leginkább a választókerületben élőket? Miniszter úr kormányzati megbízatása – ha folytatódik – miért lehet hasznos a számukra?
Az elmúlt négy évben közel hatvanmilliárd forint forrás jutott a választókerületembe, ez többek között különböző pályázati források formájában érkezett: Magyar Falu Program, TOP, TOP Plusz, Versenyképes Járások Program. Fontos előrelépés volt az egészségügyellátásban, hogy Tapolcára új mammográf készülék érkezett, de büszke vagyok arra is, hogy az Ajkai Magyar Imre Kórház 5 milliárd forint fejlesztési összeget kapott, ebből többek között megújult az infektológiai osztály, de nemrég adtunk át egy teljesen új röntgenvizsgálót és CT-készüléket is.
Nagy előrelépés, hogy nyáron átadhattuk Szigligeten az első felújított orvoslakásokat – ez jelenti a térség jövőjét, hiszen meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a szakemberek a magas ingatlanárak ellenére helyben élhessenek, helyben alapítsanak családot, helyben tudják elképzeli jövőjüket, ezt a programot is mindenképpen folytatni kell.
Milyen most a hangulat a választókerületben? Mennyire etikus, érett, felelős politikai fellépés várható a kampányban az ellenzéki jelöltek részéről?
Az én választókerületem a legszebb az országban, és abban bízom, hogy április 13-án majd azt is elmondhatom újra, hogy a legbékésebb maradt. Négy éve is arra törekedtem, hogy személyeskedés nélkül, az eredmények és tervek bemutatásával kampányoljak.
Annak érdekében, hogy ez a mostani választáson is így legyen, szeptemberben elküldtem az ellenfeleimnek egy etikai kódexet, aminek aláírásával minden jelölt vállalhatta volna, hogy nem végez lejárató kampányt senki ellen.
Rajtam kívül a választókerület egyik jelöltje sem írta alá a vállalásokat – ez sok mindent elárul az ellenfeleim mentalitásáról. Mindenesetre a békés, észérvekkel történő kampányolás a Veszprém 3-as számú választókerületben most sem rajtam fog múlni!