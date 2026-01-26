Labdarúgó NB I - Elhúzott az ETO: négy ponttal vezeti a tabellát a Győr

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 26. 06:07

Ha nem is eldőlt, de világosabbá vált a magyar elsőosztályú futball jövője a tavaszi első fordulóban.

Fizz Liga, 19. forduló:

január 24., szombat:

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 1–1

Az Újpest Dárdai Pállal a sportigazgatói székben sem táltosodott meg, Nemcsak azért, mert mindössze döntetlent ért el a kieső helyen lévő Spartacus ellen, hanem azért is, mert a Nyíregyháza jobb volt a fővárosi csapatnál. Emberhátrányban is majdnem megszerezték a győzelmet,

Kisvárda Master Good-MTK Budapest 2–3

Főleg az ürességtől tátondó lelátó volt drámai ezen a meccsen. Valóban szükség van egy kisvárosban első osztályú csapatra?

Puskás Akadémia FC–Paksi FC 1–2

A Felcsút is jól játszott, a Paks eggyel több gólt lőtt. Az atomváros ezzel az élre ugrott a tabellán, de ettől még nem vált nemzetközi kupában alkalmas csapattá a Bognár-legénység.

január 25., vasárnap:

Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 3–2

Igen, a Debrecen más klub lett attól, hogy Bogdán Ádám ült a sportigazgatói székbe. Valószínűleg reményteljes az együttes.

Kolorcity Kazincbarcika SC–ZTE FC 0–1

A Kazincbarcika sorsa valószínűleg eldőlt. Noha jó a keret, de - mint Kuttor Attila edző fogalmatzott - "mindig történik velünk valami". Ezúttal egy sérülés és egy kiállítás szólt bele a mérközésbe.

Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3

Kiderült, hogy ezúttal nem feltétlenül az FTC nyeri a bajnokságot. Még csak nem is egyértelműen a Győr: mivel a Paks és a Debrecen is esélyes. A félő az, hogy nemzetközi összecsapásra alkalmatlan csapat lesz a hazai bajnok. A magyar klubfutballnak fontos, hogy a Bajnokok LIgájában szerepeljen hazai együttes. Erre csak a Fradi alkalmas akkor is, ha esetleg leszorul a dobogóról.. A többi csapat legfeljebb a szimpatikus vesztes szerepepében tetszeleghet. Keane edzőnek nincs ötlete a Fradihoz. Nagyon rokonszenves ember, de a bajnoki cím kicsúszhat a kezéből.

20. FORDULÓ

Január 31., szombat

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

Háromesélyes meccs. Két jó keret, a Kazincbarcika érdekeltebb a pontszerzésben.

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

A Vasutas ellen nehezebb dolga lesz az ETÓ-nak, mint a Fradi ellen volt, Döntetlen a valószínű eredmény.



18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Önmagát kereső együttes profi csapat ellen. A Felcsút győzelme várható.



Február 1., vasárnap

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

Kétszer egymás után nem kap ki a Vasgyár. Hazai győzelemre van esély.

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

A Fradinak csak a győzelem az elfogadható. De a Paks képes arra, hogy izzó lelkesedéssel kupadöntőben megverje a Fradit, majd egy másodosztályú román csapattól négy-nullra kapjon ki Pakson - ahogyan ezt a Vajdahunyad ellen tette két éve.

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

Két jó csapat, két jó edző. Háromesélyes meccs.