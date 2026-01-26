Magyar Péter pánikban? - Belső Tisza-felmérés szerint gyengült a párt

Szerző: Gondola

2026. január 26. 10:39

„Kiszivárgott a Tisza friss, januári belső felmérése a Somogy 01-es választókörzetből, ami alapján a Fidesz jelöltje közel 45 százalékkal vezet, míg a Tisza jelöltje 29 százalékon áll” – olvasható Deák Dániel bejegyzésében. Az elemző egy fotót is csatolt a poszthoz, melyen az látható, hogy kézzel oda is írták, hogy decemberhez képest a Fidesz erősödött, míg a Tisza gyengült.

Deák ezzel kapcsolatosan arra emlékeztet, hogy ebben a körzetben 2022-ben 47,8, 2018-ban pedig 43,7 százalékot kapott a Fidesz. Ez azt jelenti, hogy közel a négy évvel ezelőtti kétharmados győzelmet jelentő támogatottsági szinten áll a Fidesz még a Tisza belső mérése szerint is.

Mint a posztban olvasható, mindez megmagyarázza, hogy miért kezdett el az utóbbi időszakban alkotmányos puccsról és önmerényletről beszélni Magyar Péter, ezzel igyekszik már előre magyarázni a vereségét. „Természetesen április 12-én nem a szimpátia, hanem a leadott szavazatok számítanak, így a mozgósításnak kiemelt szerepe van!” – zárja bejegyzését Deák Dániel.