Hidvéghi Balázs: a kormány átvállalja a hideg miatti extraköltséget a családoktól

Szerző: MTI

2026. január 25. 09:35

A telefontolvaj által manipulált szélsőség azt hazudja, hogy a rezsicsökkentés "humbug", ehelyett rázúdítaná az energiaár emelését a magyar családokra - derül ki az államtitkár szavaiból.

Tizenöt éve nem volt ilyen hideg a január, ami nyilvánvalóan a fűtési költségek növekedésével jár, de a kormány átvállalja azt az extraköltséget, amely a hideg miatt terhelné a családokat - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hidvéghi Balázs azt mondta: garanciát vállal a kormány arra, hogy ezt a költséget átvállalja a 3,3 millió magyar családtól, de "megfontolandó és eldöntendő, hogy az energiacégek ehhez hogyan tudnak hozzájárulni". A különadókkal korábban azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, "arra kértünk, hogy a

közteherviselésből vegyék ki a részüket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek, a magyar családok élete könnyebbé váljon,

ezt most sem zárjuk ki".

A gázzal, villamosenergiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a

tűzifa "gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart".

Mindenkinek segíteni szeretnének, olyan megoldást dolgoz ki a kormány a következő napokban, amely mindenkinek előnyös - emelte ki az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a rezsicsökkentést, a rezsiszámlákat illetően

"Magyarország messze a legjobban teljesít ebben a régióban is, és az Európai Unióban is".

A rezsiszámlák éves átlaga az elmúlt időszakban Magyarországon 250 ezer forint volt, míg Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig az egymilliós összeget érte el, tehát a villamosenergia és a földgáz esetében a legalacsonyabb árat fizetik a magyarok - jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár szerint a DK és a Tisza Párt javaslata szerint a rezsisávokat kellene megemelni, de ez csak egy szűk réteget, mintegy 300 ezer embert érintene, pont azokat, akik jobb anyagi körülmények között vannak. Ezzel szemben

a 3,3 millió magyar háztartás mindegyikének segítséget jelent a kormányzat döntése,

a részletek kidolgozását egy munkacsoport végzi - ismertette.

Azt mondta, a Tisza Párt politikusai több alkalommal elmondták, hogy szerintük a rezsicsökkentés humbug, és nem valódi segítség, vagy hasznosabb lenne, ha többet kéne fizetnie az embereknek, mert akkor megtanulnák, hogy drágább is lehet az energia. "Mi azt gondoljuk, hogy a magyar családoknak segíteni kell", amikor körülöttünk háború van, drámaian megemelkedtek az energiaárak, és amikor rá akarják kényszeríteni Magyarországra, hogy váljon le az olcsó és megbízható orosz energiaforrásokról - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Megítélése szerint az orosz gázról való leválást nem élné túl a rezsicsökkentés. Világossá kell tenni az emberek számára: ha

"a Brüsszel által követelt lépéseket végrehajtanánk

- ahogy például a Tisza végrehajtaná -, akkor a rezsiárak azonnal a duplájára, triplájára emelkednének", ezért kell észnél lenni akkor, amikor áprilisban politikai döntéseket hoz a magyarok közössége.