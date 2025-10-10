Kelemen Hunor Semjén Zsoltnak: Számíthatsz ránk, számítunk rád!

A 35 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ünnepi kongresszusán szimbolikus pillanatnak lehettek tanúi a résztvevők: Amikor Kelemen Hunor, a szövetség elnöke köszöntötte Semjén Zsoltot, Magyarország miniszterelnök-helyettesét, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökét, az nem csupán udvariassági gesztus volt, hanem a magyar nemzeti összetartozás és a közös értékrend iránti elkötelezettség megerősítése is.

2025. október 10. 19:36