Kelemen Hunor Semjén Zsoltnak: Számíthatsz ránk, számítunk rád!

A 35 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ünnepi kongresszusán szimbolikus pillanatnak lehettek tanúi a résztvevők: Amikor Kelemen Hunor, a szövetség elnöke köszöntötte Semjén Zsoltot, Magyarország miniszterelnök-helyettesét, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökét, az nem csupán udvariassági gesztus volt, hanem a magyar nemzeti összetartozás és a közös értékrend iránti elkötelezettség megerősítése is.
2025. október 10. 19:36
„Örülök, hogy itt vagy velünk ismét, kedves Zsolt. Sok nehéz pillanat és megpróbáltatás áll mögöttünk, és ahogy eddig is, ezután is számíthatsz ránk, számítunk rád” – hangsúlyozta Kelemen Hunor, aki szavaival világosan kifejezte támogatását a magyar nemzeti ügyek és a keresztény értékek mellett, elvhűen kitartó politikus felé.
A kiállás különösen nagy jelentőséggel bír az elmúlt időszak után, amikor a balliberális ellenzék álhírekre és alaptalan vádakra épülő, aljas rágalomhadjáratot indított Semjén Zsolt ellen. A magyar miniszterelnök-helyettes ugyanakkor következetesen kitart a nemzeti és keresztény értékrend mellett, és változatlanul a nemzetegyesítés, valamint a határon túli magyarság ügyének elkötelezett támogatója marad.
Semjén Zsolt a közösségi oldalán köszönte meg Kelemen Hunor szavait:
„Köszönöm, Hunor! Isten éltesse az RMDSZ-t!”
– írta bejegyzésében a miniszterelnök-helyettes.
Az esemény ismét megerősítette: a nemzeti-keresztény erők összetartása és egymás iránti szolidaritása továbbra is a magyar közélet és a Kárpát-medencei magyarság egyik legfőbb támasza.
Gerzsenyi Krisztián
