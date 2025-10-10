Donald Trump lemond a kínai elnökkel tervezett kétoldalú találkozóról a ritkaföldfémek exportkorlátozása miatt

2025. október 10. 21:14

Donald Trump lemond a Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreába tervezett kétoldalú találkozóról a ritkaföldfémekre vonatkozó kínai exportkorlátozási tervek miatt – közölte maga az amerikai elnök pénteken a közösségi oldalán.

Donald Trump Truth Social oldalán közzétett bejegyezésében kifogásként azt írta, hogy a kínai kormány levélben arról kezdte tájékoztatni a világ országait, hogy exportkorlátozást kíván bevezetni minden, ritkaföldfémet érintő kitermelésre, olyan esetben is, amikor a termelés nem Kínában zajlik.

"Néhány nagyon furcsa dolog történik Kínában" – fogalmazott az elnök, valamint azt is írta, hogy "Kína rendkívül ellenségessé vált".

Donald Trump az exportkorlátozásra vonatkozó megváltozott kínai magatartást "meglepőnek" nevezte, valamint azt írta, hogy az elmúlt 6 hónapban "nagyon jó" volt a kapcsolata Hszi Csin-ping kínai államfővel.

Az amerikai-kínai kétoldalú találkozót az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) szervezetének dél-koreai csúcstalálkozójának keretében tartották volna október második végén, amivel kapcsolatban Donald Trump most azt írta, hogy a személyes megbeszélésnek a történtek után nem látja értelmét.

Kína az elmúlt évtizedekben domináns szerepre tett szert az elektronikai iparban használt ritkaföldfémek kitermelésében.

Donald Trump a Kínától való függés csökkentése érdekében hivatalba lépése után több döntést hozott a ritkaföldfémek Egyesült Államokon belüli kiaknázásáról, a hét elején pedig rendeletet írt alá egy alaszkai bánya megnyitásának felgyorsításáról, és az oda vezető csaknem 400 kilométer hosszú szállítási útvonal kiépítéséről. Az Ambler bányászati térség jelentős tartalékokkal rendelkezik többek között rézből, kobaltból, galliumból és germániumból.

MTI