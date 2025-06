Miért lépett ki Amerika a klímaegyezményből?

Az időjárásfüggő „megújulók” irreálisan magas állami támogatását az indokolja, hogy az olcsónak hazudott zöld áram a legdrágább áram, amely csak úgy lehet piacképes, ha az adófizetők a költségek jelentős részét kifizetik. Ennél is nagyobb baj, hogy az ilyen erőművek nem mindig olyankor termelnek áramot, amikor azt a hálózat képes befogadni.

2025. június 30. 11:27

A hűtőtornyokból vízgőz száll fel, az ostoba klímahisztériások füstnek hazudják - vagy hiszik -, és ezzel ijesztegtik az embereket - archív

Trump a választási kampányban azt ígérte, hogy ismét naggyá teszi Amerikát. Ha pedig ez a cél, akkor nem szabad megengedni, hogy az adófizetők pénzének jelentős része klímaspekuláns bankárok és pénzügyi befektetők zsebében kössön ki, és emiatt süllyedjen a lakosság életszínvonala. Amerikában ugyanis 2010 és 2019 között a különféle erőművek áram termelését – az adófizetők pénzéből – az állam a következő összegekkel támogatta:

Ilyen játékszabályok mellett a zöld erőmű tulajdonosa biztos lehet abban, hogy számára az erőmű beruházás kamatostól, busásan megtérül, és abban is biztos lehet, hogy kockázatmentesen juthat hozzá a garantált zöld profithoz.

Persze nem az egészhez, mivel a profit jelentős része azoknak a bankároknak a zsebébe kerül, akik az ilyen beruházásokat kedvezményes hitelekkel finanszírozzák.

A kedvező üzleti lehetőségek kiaknázására, a zöld profit lefölözésére jött létre 43 nemzetközi pénzintézet részvételével 2021. április 21-én a Net-Zero Banking Alliance (NZBA) bankszövetség, az úgynevezett „klímakartell”, és ahogyan az üzlet kezdett felfutni, a taglétszám 2025. januárban már meghaladta 120-at, több mint 40 országból.

Az amerikai zöld támogatások megszűnése miatt azonban a zöld erőművek is bekerülnek a szabad piaci versenybe.

A következmény pedig az, hogy a klímakartellből egymás után lépnek ki a bankok, és viszik át a pénzüket más befektetések felé. Forrás: https://uncutnews.ch/banker-steigen-aus-dem-monster-klimakartell-aus/

A zöldek felelőtlennek tartják Trump intézkedéseit, és felteszik a kérdést, hogy mi lesz ezután a klímacélokkal. A válasz az, hogy Trump döntése nem volt sem elhamarkodott, sem meggondolatlan. Az intézkedéseket alapos tudományos elemzések előzték meg, figyelembe vették számos elismert tudós véleményét, és ezek alapján kijelenthető, hogy az emberiséget nem fenyegeti klímakatasztrófa.

Ha pedig több a levegőben a széndioxid, az nem káros, hanem kifejezetten hasznos.

Ld. pl.: http://www.petitionproject.org/

A jól tejelő klímabiznisz tehát – legalábbis Amerikában – egyelőre véget ért, és ez jelentősen befolyásolhatja a nemzetközi energiapiacot, ezen keresztül a világgazdasági erőviszonyokat. Éppen ezért különös, hogy a gyakran bolhából is elefántot csináló hazai fősodratú média erről hallgat. Nem foglalkoznak az üggyel. Úgy csinálnak, mintha nem történt volna semmi különös.

És tovább folytatódik az emberek ijesztgetése a közeledő klímakatasztrófával, és a zöld energiák népszerűsítése, például úgy, hogy a TV-ben még az időjárásjelentés is szélerőművek reklámjával kezdődik.

És még azt sem mondják be, hogy figyelem, reklám következik.

Pedig az lenne tisztességes, ha Magyarország is követné Amerika példáját, és a lakosság reális tájékoztatást kapna a le nem tagadható tényekről. Persze ha kilépnénk a klímaegyezményből, Brüsszel megint büntetné az országot. De egyébként is bünteti. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Van sapka vagy nincs sapka, egyre megy.

Vagy ha ez nem megy, akkor is abba kellene hagyni a zöld agymosást.

2025. június

Dr. tech. Héjjas István

Gondola