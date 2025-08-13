ORFK: csaknem hétezren érkeztek Ukrajnából kedden
2025. augusztus 13. 08:08
Az ukrán-magyar határszakaszon 6906-an léptek be Magyarországra kedden - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
mti
-
