ORFK: csaknem hétezren érkeztek Ukrajnából kedden

2025. augusztus 13. 08:08

Az ukrán-magyar határszakaszon 6906-an léptek be Magyarországra kedden - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

mti