Kábszerbűnözőket fogtak el Kőbányán

Egy összehangolt akció keretében több személyt fogott el a rendőrség Kőbányán kábítószerhez köthető bűncselekmények gyanúja miatt, közülük két terjesztőt a nyomozók őrizetbe vettek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon kedden.
A X. kerületi rendőrkapitányságra több bejelentés érkezett július második felében arról, hogy Kőbányán, a MÁV-telepen kábítószer-fogyasztásra és -terjesztésre utaló jelek tapasztalhatók.
A kőbányai rendőrkapitányság a bejelentésekre reagálva célirányos ellenőrzéseket tartott, és július 26-án egy 31 éves budapesti, valamint július 29-én egy 36 éves szikszói lakost kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt elfogott. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették, majd kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A bíróság a 36 éves férfit azóta már letartóztatta.
A rendőrök a két kábítószer-kereskedelemmel meggyanúsított férfi mellett egy 17 éves lányt, valamint egy 28 éves budapesti férfit is elfogtak, akiket kábítószer birtoklás miatt hallgattak ki gyanúsítottként.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
Akkor tudta volna Európa saját kezében tartani a jövőjét, ha mi európaiak tárgyalunk az oroszokkal Európa jövőjéről, most az oroszok az amerikaiakkal tárgyalnak számos kérdésről, többek között Európa jövőjéről, de nem mi tárgyalunk - fogalmazott a pénteki orosz-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban a kormányfő.
-
Igazi kupameccsen győzött a Fradi. Az elején nem gondoltuk volna a 3:0-os győzelmet. A góllövők és a gólpasszt adók mind magyarok voltak.
-
Elemi erővel küzdök az LMBTQ és a genderlobbi, mint mozgalom ellen – hangsúlyozta Szilágyi Ákos, a Hetero Pride egyik szervezője Tusványoson, aki egy nem mindennapi, Karácsony Gergelyt, mint Budapest főPRIDEmesterét ábrázoló, és a genderlobbira reflektáló pólóban érkezett az eseményre.