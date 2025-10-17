Novemberben rendezik meg a Budapest Ballet Grand Prix-t

Nemzetközi rangú magyar balettversenyt rendeznek meg a harmadik alkalommal Budapesten, a rendezvény támogatói között ott van a világhírű Herendi Porcelán Manufaktúra.

2025. október 17. 18:41

November 17. és 21. között rendezi meg a III. Budapest Ballet Grand Prix (BBGP) nemzetközi balettversenyt a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE). Az eseménynek az egyetem mellett a Nemzeti Táncszínház és a Müpa ad otthont.

Fodorné Molnár Márta, az MTE rektora a rendezvény pénteki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a 14-24 éves korosztályba tartozó fiataloknak rendezett versenyre pénteken zárul a jelentkezés, eddig 22 országból több mint 140 regisztráció érkezett, a jelentkezők közül 80 versenyzőt választanak ki.

Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára annak kapcsán, hogy az idei versenyt kiemelt érdeklődés övezi, úgy fogalmazott: ez nem véletlen, hiszen a magyar táncművészet és a magyar balettművészek világhírűek.

Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára a III. Budapest Ballet Grand Prix nemzetközi balettverseny sajtótájékoztatóján a Nemzeti Táncszínházban 2025. október 17-én. MTI/Purger Tamás

Felidézte, hogy a tavalyi versenyen kiváló eredményeket értek el a tehetséges magyar fiatalok. Akik idejönnek tanulni, azok is mind viszik országunk jó hírét - mondta, kiemelve, hogy így az országimázs szempontjából is fontos szerepet tölt be a rendezvény.

Borítókép: Budapest, 2025. október 17. Nagy Tamás, a Budapest Ballet Grand Prix (BBGP) versenyigazgatója (j1) beszél a III. Budapest Ballet Grand Prix nemzetközi balettverseny sajtótájékoztatóján a Nemzeti Táncszínházban 2025. október 17-én. Mellette Kiss János balettművész (j3), Fodorné Molnár Márta, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora (j4), Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára (j5) és Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója. MTI/Purger Tamás

MTI